الأمل يقلب الطاولة على ملوك الشمال

استهل فريق الأمل عطبرة مشواره في النسخة الرابعة والعشرين للدوري الممتاز بانتصار غالي على حساب مضيفه الأهلي مروي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جرت أحداثه أمس بملعب استاد كريمة بحسب صحيفة قوون ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة (أ) حيث تقدم أصحاب الأرض عن طريق القائد عمرو مبارك من علامة الجزاء فيما أدرك التعادل للضيف المحترف النيجيري ديفيد الينا وخطف قائد الفهود ياسر فولة هدف الفوز ليمنح فريقه أول ثلاث نقاط ويبقى الأهلي مروي بدون رصيد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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