إعتقال “مقيم سوداني ” في طريق عودته النهائية إلى السودان بمطار الملك خالد بالرياض 

اعتقلت السلطات الأمنية السعودية، المقيم السوداني “أحمد مدير”، بمطار الملك خالد، بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم “الجمعة” في طريق عودته إلي السودان بصورة نهائية، وذلك بحسب مانقل محرر “أخبار الخليج 365”.

وأفاد مقربون له “أخبار الخليج 365” أن “مدير ” قد اعتقل من قِبل مجموعة كانت بلباس مدني، داخل المطار، واقتادوه الي جهة غير معلومة، ولم يستطع المودعين له في المطار معرفة مكانه، الا ان سلطات المطار أخبرتهم ان إعتقاله تم ” لأسباب أمنية”.

ويُذكر أن آخر عمل للمقيم السوداني المعتقل، بالأراضي السعودية كان في شبكة قنوات المجد الفضائية، وقد عُرف الرجل بدماثة خلقة وإستقامته، كما هو شخص محبوب بين جميع أصدقائه ومعارفه.

وقناة المجد الفضائية، هي شبكة قنوات فضائية سعودية،متنوعة ذات ضوابط شرعية إسلامية، بدأت بثها بتاريخ في نوفمبر 2002، وتُعد ثالث مشغل للتلفزيون المدفوع في العالم العربي بعد OSN، beIN وتضم في شبكتها العديد من المشتركين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)