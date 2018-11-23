الاتحاد يتوج الهلال بلقب الممتاز اليوم

يقوم الاتحاد السوداني لكرة القدم، بتتويج الهلال بلقب الدوري الممتاز، قبل انطلاقة مباراته أمام مريخ الفاشر على ملعب النقعة في الجولة الأولى للممتاز، حيث يرافق وفد الاتحاد بعثة الهلال المتجهة إلى الفاشر صباح اليوم بقيادة المهندس الفاتح أحمد رئيس لجنة المسابقات ونائبه رمزي يحيى وحسين محمد عضو اللجنة والسيد مدثر سبيل عضو الاتحاد العام وعضو لجنة المسابقات وسيشارك الرباعي في حفل التتويج ممثلين لاتحاد كرة القدم.

وقد تم التنسيق بحسب صحيفة قوون مع الاتحاد المحلي لكرة القدم بالفاشر ليخرج حفل التتويج في ثوب قشيب يتماشى مع الإنجاز الذي حققه الهلال كبطل للممتاز في الموسم المنصرم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)