( البودي قارد ) يمنعون شاعر كبير من الوصول للفنانين الشباب

كشف الشاعر الغنائي الكبير ابراهيم الرشيد عن الصعوبات التي تواجهه في التواصل مع الفنانيين الشباب حيث ذكر – حسب صحيفة الجريدة – ان الفنانيين الشباب من الصعب التواصل معهم مضيفا قوله :(الواحد عنده اكتر من رقم رقم تلفون تهاتفه في هذا تجده مغلق وفي ذاك غير موجود)

وأضاف الرشيد ان كل واحد منهم (له بودي قارد) يجعل من الوصول اليه امرا صعبا ولديهم مدراء اعمال قد يعقدون امر التواصل معهم من اجل التواصل الفني ,مضيفا بان الفرق في المعاملة هو الذي ادى الى صعوبة تكوين ثنائية مقارنة بالامس.

يذكر ان الشاعر الغنائي الكبير كان قد شكل ثنائية ناجحة مع الفنان الذري ابراهيم عوض الذي تغنى له باكثر من اغنية اشهرها (يا زمن وقف شوية) بجانب تعاونه مع عدد من الفنانيين الكبار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)