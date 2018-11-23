كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجارديان: عمال مونديال قطر في خطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحیفة الجاردیان البریطانیة، أن آلاف العمال الذین یشتغلون في إنشاء ملاعب كأس العالم بقطر، یعانون من الاستغلال، حیث لا تتعدى رواتبھم 200 دولار في الشھر.

وقال أحد العمال، وقد جاء من غانا، إنھ تعرض للاحتیال، فقد وعده وكیل تلقى أموالا منھ من أجل إلحاقھ بالعمل أنھ سیحصل على راتب كبیر، «لكن عندما جئنا إلى ھنا، وجدنا عكس ذلك».

ویعني ذلك أن العامل یحصل على 39 دولارا في الأسبوع، وأقل من 6 دولارت في الیوم.

ویغترب مئات الآلاف من العمال القادمین من الدول الآسیویة وإفریقیا للعمل في المشروعات القطریة الخاصة بكأس العالم، ولا یستطیعون رؤیة عائلاتھم لفترة طویلة.

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لا یعتقد العمال أن رفع شكوى سیغیر من وضعھم، حیث قال أحدھم: "لا نجد مساعدة من أي جھة، یجب علینا دعم أنفسنا وتشجیع بعضنا البعض كل یوم، وإلا ماذا ستفعل: ھل تقتل نفسك؟".

ونقلت الصحیفة عن أحد الخبراء في الدوحة قوله إنه لدى محاولة فھم معاناة العدید من العمال المھاجرین، یجب أیضا تذكر الصعوبات التي ھربوا منھا في أوطانھم.

وقال عامل من بنجلادیش: "قالوا لي إن قطر بلد غني جدا، ویمكنني أن أكسب أموالا جیدة.. لكن عندما تأتي للعمل ھنا، لا تدفع الشركة لك".

وذكر العمال، أن بعضهم عثروا على أعمال جزئیة في مشاریع البناء عبر متعاقدین من الباطن، لم یدفعوا لهم أجورهم.