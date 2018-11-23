كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتيل وجريحان إثر إطلاق نار بمركز للتسوق في ألاباما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الأمريكية، أن إطلاق نار داخل مركز للتسوق في ولاية ألاباما الأمريكية أدى إلى إصابة شخصين ليل أمس الخميس.

وأوضحت الشرطة، أن الحادث الذي وقع في مجمع "ريفرتشيس غاليريا" في هوفر بدأ جراء مشادّة بين رجل يبلغ من العمر 18 عاماً ورجل يحمل السلاح.

وأكد قائد شرطة هوفر، غريغ ريكتور، أن المسلح أطلق النار على الشاب وأصابه.

وتابع: "بعدما حاول المهاجم الهرب، قام ضابط في الشرطة باللحاق به، وأطلق النار عليه، الأمر الذي أدى إلى مصرعه".

كما أفادت الشرطة، بأنها لا تعتقد أن الشاب البالغ من العمر 18 عاماً كان يحمل السلاح.

كما أصيبت فتاة تبلغ من العمر 12 عاما بجروح جراء الحادث، ونقلت برفقة الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.