كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكونجرس: تحقيقات التدخل الروسي ستمتد حتى منتصف 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد بر، أن التحقيق الذي يجريه المجلس فيما يتردد بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016 يمكن أن يمتد حتى النصف الأول من عام 2019، رغم سأم الرئيس دونالد ترامب من التحقيق في حملته الانتخابية.
ونقلت وكالة أنباء "بلومبرغ" عن بر قوله إن "اللجنة يمكن أن تستغرق 6 أشهر بعد إنهاء جميع تحقيقاتها للكشف عن التقرير النهائي"، ولم تكمل اللجنة بعد لقاءاتها مع الشهود، ولكن ليس من المتوقع إحراز تقدم ملموس خلال الأشهر المقبلة.
وكان ترامب قال في وقت سابق الشهر الجاري، إن التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن ما يتردد حول تدخل روسيا في الانتخابات لن يفيد البلاد.
وأضاف "يجب أن ينتهي التحقيق، لأنه سيء للغاية بالنسبة لبلدنا".
ووصف الرئيس التحقيق في ملف روسيا بأنه "عار"، وذلك رداً على سؤال عن تحقيق محتمل من جانب الديمقراطيين في مجلس النواب، عندما يسيطرون على المجلس في يناير المقبل.
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