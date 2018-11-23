سابقة.. تعيين أمجون بطلة تحدي القراءة العربي كأصغر سفيرة بجهة فاس مكناس

بعد إحرازها لقب تحدي القراءة العربي، متفوقة على وفود دول العالم المنافسة، وفي إطار التشجيع على انخراط المؤسسات التعليمية في النسخة الرابعة من مسابقة تحدي القراءة العربي، نصبت أكاديمية جهة فاس مكناس، خلال اجتماع انعقد بتاريخ 13 نونبر الجاري، التلميذة مريم أمجون، سفيرة للقراءة، كما أحدثت 40 ناديا لتحدي القراءة بعدد من المؤسسات التعليمية بالجهة.

تنصيب المتوجة بلقب الدورة الثالثة من مسابقة تحدي القراءة العربي، مريم أمجون، تقرَّر خلال اجتماع رسمي بمقر أكاديمية جهة فاس مكناس، حضره مسؤولون بالأكاديمية، ومنسقون لبرنامج تحدي القراءة العربي، وتم خلال اللقاء تقديم اقتراحات بخصوص الدورة الرابعة، المتعلقة بتوزيع الكتب المجانية على المؤسسات التعليمية، والرفع من جودة الإشراف على تكوين المشرفين على المسابقة بالمؤسسات التعليمية.

وتقرَّر خلال الاجتماع تأسيس 40 ناديا لتحدي القراءة بالمؤسسات التعليمية ذات المشاركة المتميزة في المسابقة بالجهة، فضلا عن الرفع من عدد المشاركين في المسابقة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمتمدرسين بمراكز التربية غير النظامية.

تنصيب التلميذة أمجون سفيرة للقراءة، يروم تشجيع انخراط المتعلمين في مشروع القراءة، حيث ستسهر بطلة ” أوبرا دبي” على تنظيم لقاءات مع التلاميذ بالمؤسسات التعليمية، لتشجيعهم على القراءة والمشاركة في التحدي.