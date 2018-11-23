عاجل.. جيرار يقدم استقالته من تدريب الوداد

قدم الفرنسي ريني جيرار، مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، صباح اليوم الجمعة، استقالته الرسمية من تدريب الفريق، بعد أقل من ستة أسابيع من إشرافه على الفريق خلفا لعبد الهادي السكيتوي.

وعلم “اليوم24” من مصدر مقرب من الفريق الأحمر، أن محامي المدرب الفرنسي، تكلف بشكل مباشر بوضع استقالة موكله صباح اليوم لدى إدارة النادي، منهيا بذلك مسلسل الشد والجدب الذي عرفته علاقة الطرفين منذ فترة طويلة.

وأكد المصدر ذاته، أن جيرار يتجه إلى اتباع المساطر القانوينة في قضيته مع إدارة النادي، بسبب ما أسماه بـ”التهديدات وأعمال الترهيب”، ت التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، قبل تقديم استقالته.

وكان جيرار قد أكد في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، أمس الخميس، بأنه يتعرض لمضايقات وترهيب من قبل إدارة النادي وذلك من أجل إجباره على الرحيل والقبول بعرض النادي لفسخ العقد، والحصول على جزء قليل من مستحقاته المالية.

وفشل المدرب الفنرسي في إخراج الوداد من سكة النتائج السلبية، بعد أن إقصاءه من ثمن نهائي البطولة العربية للأندية، ونصف نهائي كأس العرش، على يد نهضة بركان، بالإضافة إلى فشله في تحقيق نتائج إبجابية في البطولة الاحترافية.