المغرب يعتقل جزائريا متورط في السرقة بالأسلحة النارية والهروب من مؤسسة سجنية

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، أمس الخميس، من توقيف مواطن فرنسي من أصل جزائري، يبلغ من العمر 34 سنة.

وجاء الاعتقال تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتعدد السرقات بالعنف واستعمال أسلحة نارية والهروب من مؤسسة سجنية.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأنه تم توقيف المشتبه به، أن المشتبه فيه يشكل، موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية في مستهل شهر نونبر الجاري، بعدما تمكن من الفرار من مؤسسة سجنية كان معتقلا بها على خلفية تورطه في قضية جنائية تتعلق بالسرقات المتعددة واستعمال أسلحة نارية.

وتم إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك بالتزامن مع إجراءات البت في مسطرة التسليم من طرف السلطات المغربية المختصة.