البنزرتي: غادرت المغرب بسبب أزمة الوداد مع جيرار ولا أمانع في تدريب الأهلي المصري

أرجع التونسي فوزي البنزرتي، المدرب السابق لفريق الوداد البيضاوي، سبب مغادرته للمغرب، وعدم توقيعه من جديد للفريق الأحمر، إلى الأزمة الحالية بين رئيس النادي، سعيد الناصيري، ومدرب الفريق الفرنسي “ريني جيرار”، وعدم توصلهما لحل يقضي بفك العقد الذي يربط المدرب بالنادي.

وفي حوار مع صحيفة “الفجر” المصرية، قال البنزرتي حول سبب عودته لتونس دون توقيعه لأي عقد مع الفريق الأحمر: ” هناك أزمة بين الوداد ومدربه الحالي ولم يتوصلا لاتفاق بشأن الرحيل وبالتالي لم تحسم الأمور بيني وبين النادي ولم يحدث أي جديد منذ عودتي لتونس”.

وبخصوص احتمال تدريبه لفريق الأهلي المصري، والذي يعتبر من أبرز المرشحين لخلافة المدرب المقال كارتيرون، قال البنزرتي في المناسبة ذاتها: ” بالطبع لا أحد يرفض تدريب النادي الأهلي وأنا أرحب بتولي المهمة فهو عملاق القارة الأفريقية”.

ونفى البنزرتي، أن يكون قد توصل بأي اتصال أو عرض رسمي من الفريق المصري من أجل الإشراف على الفريق، وقد صرح بهذا الخصوص قائلا ” لا هذا لم يحدث ولا توجد أي مفاوضات ولم تحدث أي اتصالات بيني وبين إدارة النادي الأهلي أو أي شخص حول ذلك الأمر”.