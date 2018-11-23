الصين: نفوق آلاف الأسماك المهددة بالانقراض بسبب أعمال البناء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوقفت وزارة الزراعة الصينية بناء جسر في إقليم هوبي، بعد أن رجّحت السلطات أنه تسبب في نفوق نحو 6 آلاف من أسماك الحفش الصينية، والمهددة بالانقراض، وفق ما ذكرته صحيفة "تشاينا ديلي" عن الوزارة.

وأضافت الصحيفة أن فريق تحقيق عمل على هذه القضية، وتوصّل إلى أن مشروع البناء في مدينة جينغتشو تعدى على محمية طبيعية وطنية، الامر الذي يخالف القانون.

وتمت تربية أسماك الحفش في مزرعة مائية بجينغتشو، واستنتج فريق التحقيق أن نفوقها كان بسبب "صدمات وضوضاء وتغيرات في مصادر المياه" التي تسبب بها مشروع الجسر.

ويعتبر سمك الحفش الصيني مهدد بالانقراض نتيجة للتلوث والصيد الجائر، بالإضافة إلى بناء سدود عملاقة لتوليد الطاقة الكهرومائية على طول نهر يانغتسي.

بالإضافة لأسماك الحفش، فإن أعمال التطوير بالنهر أدت إلى القضاء على خنزير البحر الذي يعد يانغتسي موطنه الأصلي، كما تسببت في انقراض دولفين بايجي المعروف باسم "حورية يانغتسي".

ويندرج على قائمة الكائنات المهددة بالاتقراض 1085 من الحيوانات والنباتات صينية الأصل، وهي قائمة عالمية حمراء يعدها الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

وكشف تقرير نشرته مجموعة من المنظمات الصينية غير الحكومية العام الماضي، بأن 738 من الأنواع المحمية شهدت تناقصا في الفترة ما بين عامي 2000 و2015، ولم يشهد أي صنف تحسنا إلا 102 فقط منها خلال تلك الفترة.