البرلمان يطالب بورقة موحدة لتجديد الخطاب الديني

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - حمروش: بعض أبواب التراث تحتاج إلى تنقية ولا بد من رؤية تعتمد على المنهج العقلي والمتطرفين يركزون على التلقين فقط.. الجندي: هناك من يفسرون الآيات بشكل خاطئ

طالب عدد من أعضاء اللجنة الدينية بالبرلمان، المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف والأوقاف والإفتاء والكنيسة المصرية، بالجلوس على مائدة واحدة داخل البرلمان لعمل ورقة واحدة مشتركة لتجديد الخطاب الديني، في أسرع وقت، بشرط أن تكون هذه الورقة قابلة للتطبيق على أرض الواقع. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد جدد خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بمناسبة المولد النبوي مؤخرا، دعوته لتجديد الخطاب الديني، قائلا: «نتطلع إلى المزيد من الجهود لإعادة قراءة تراثنا الفكري قراءة واقعية مستنيرة، ونقتبس من هذا التراث ما ينفعنا في زماننا ويناسب متطلبات عصرنا».

المتطرفون يركزون على التلقين وليست المناقشة النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أعلن عن تقدمه بمقترح لرئيس اللجنة الدكتور أسامة العبد، بدعوة كل المؤسسات الدينية وهي «الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف والكنيسة» للبرلمان ليجلسوا علي مائدة واحدة ويضعوا لنا ورقة عمل

المتطرفون يركزون على التلقين وليست المناقشة النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أعلن عن تقدمه بمقترح لرئيس اللجنة الدكتور أسامة العبد، بدعوة كل المؤسسات الدينية وهي «الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف والكنيسة» للبرلمان ليجلسوا علي مائدة واحدة ويضعوا لنا ورقة عمل جماعية لتجديد الخطاب الديني، ويحددوا الآلام وطرق علاجها، ولكن بشرط أن تكون هذه الورقة قابلة للتطبيق على أرض الواقع. وأضاف حمروش، فى تصريح لـ«التحرير» أن كل مؤسسة دينية تبذل جهدا كبيرا، ولكن لا تواكب التحديات التي تواجه الدولة المصرية، لافتًا إلى أن لديه ملحوظة على أداء المؤسسات الدينية وهي أن كل مؤسسة تغرد بمفردها، ويجب الاستجابة للدعوات المتكررة لرئيس الجمهورية بسرعة تجديد الخطاب الديني، وأن تكون هناك «نوبة صحيان». وأكد أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن بعض أبواب التراث الإسلامي تحتاج إلي تنقية، ولا بد أن يكون هناك رؤية عصرية للتراث الإسلامي تعتمد علي المنهج العقلي في التعليم، لأن المتطرفين يركزون على التلقين وليست المناقشة، ويأخذون الشباب المتطرف يحفظونه ولا يناقشوه، موضحا أن تجديد الخطاب الديني لا بد أن يعالج قضايا المجتمع، ويقدم رؤية جديدة للتراث وإحياء المناهج العقلية في التعليم وإحلال مناهج التفسير محل مناهج الحفظ والتلقين. قناة الأزهر والجماعات الإرهابية وطالب حمروش، مؤسسة الأزهر بأن تنتهي من عمل قناة فضائية للأزهر في أسرع وقت، مؤكدا أن القناة ستقوم بنشر سماحة الدين الإسلامي، وإبراز وسطية الإسلام ونشر فكر مستنير والبعد عن التعصب، بواسطة علماء متخصصين أزهريين أو غير أزهريين ولكن فكرهم وسطي ويتمتعون بسماحة الإسلام. وتابع: «لماذا لا ترى النور حتى الآن؟.. ربما قد تكون هناك أسباب لا نعلمها، ولكن يجب أن تكون تلك القناة منبرا للفكر المستنير، وأن تبث بلغات مختلفة للدول الأوروبية، لأنها ستكون أحد أطراف الحل في مواجهة تحديات الدولة في تصحيح صورة المسلمين». وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية نبت شيطاني ترعرع في بعض الدول الغربية، وعندما تتضح صورة المسلمين لدى الغرب بأنهم دعاة تسامح ورحمة وإنسانية ويقبلون الآخر ستكون من الأسباب التي تدعو إلى اقتلاع الإرهاب من جذوره. تجديد الخطاب ومن جانبه قال النائب شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، إن اللجنة ستستكمل عمل مؤتمرات عن تجديد الخطاب الديني خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن الدين موجود ولكن ينقصنا دعوة لإحياء الضمير. وأوضح الجندي، لـ«التحرير» أن هناك جهودا مبذولة من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والإفتاء، ولكن نحن في حاجة إلى مجهود أكبر، مضيفا أن المنهج الصحيح للدين الإسلامي لا يوجد فيه ما نخجل منه لأنه من عند العزيز الحكيم. وأكد وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، أن القضية لدى من يقومون بالتطبيق والرئيس ألقى المسئولية على عاتق الأزهر والأوقاف وعلى الشعب كاملا اتجاه الدعوة الصحيحة للدين الإسلامي، ونحن جميعا نفخر أننا مسلمون، ولكن علينا التطبيق الصحيح لهذا المنهج بحيث أن تصل الصورة الحقيقية للداخل والخارج وهناك من يفسرون تلك الأحاديث والآيات القرآنية بشكل خاطئ وبهوى أصحابها. وشدد على عدم الدخول في مسألة تنقية التراث من عدمه حتى لا نحدث البلبلة في المجتمع، والدين الإسلامي الصحيح حثنا أنه لا إكراه في الدين، وهناك حرية في العقيدة وعلمنا آداب التعامل والصدق في الحديث، وأمانة الكلمة وحب الآخر.

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