انت الان تتابع الأرصاد: الأمطار مستمرة غدا.. والعظمى بالقاهرة 22 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٦ م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر غدًا السبت تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا ومتوسطة الشدة على مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، ويُصحاب ذلك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة لتشمل كافة الأنحاء ليسود طقس لطيف على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على محافظات