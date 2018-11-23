بنزيما يهيمن على أرقام القميص رقم 9 في القرن الجديد

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - إهتمت صحيفة "ماركا" الإسبانية بحفاظ المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بالقميص رقم 9 مع ريال مدريد لقرابة التسعة أعوام، حيث يعد أفضل من ارتدى هذا الرقم في الألفية الجديدة

هناك أطفال من مشجعي ريال مدريد لم يروا سوى لاعب واحد فقط ارتدى القميص رقم في صفوف الفريق الملكي وهو اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، وارتدى مهاجم ليون السابق الرقم 9 مع المرينجي للمرة الأولى يوم 29 أغسطس من عام 2010، ومن ذلك الحين، لم يرتد أي لاعب آخر هذا الرقم متحملًا الضغوطات الكبيرة الخاصة بارتداء هذا الرقم الذي يحمل قيمة تاريخية كبيرة ليس فقط في الريال بل وفي معظم أندية العالم، ومع ذلك ارتدى بنزيما الرقم 9 لـ3,008 أيام، أكثر من أي لاعب آخر ارتدى هذا الرقم في القرن الجديد في صفوف الريال، وذلك حسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

فمنذ 1 يناير من عام 2000، يعد بنزيما أكثر من ارتدى القميص رقم 9 في صفوف ريال مدريد، وهو أكثر من لعب مباريات وسجل أهدافًا مع الريال بهذا القميص منذ ذلك الحين. ودخل ريال مدريد الألفية الجديدة، والقميص رقم 9 يرتديه المهاجم الإسباني السابق فرناندو مورينتيس، الذي حصل على الرقم من المهاجم الكرواتي الأسطوري

فمنذ 1 يناير من عام 2000، يعد بنزيما أكثر من ارتدى القميص رقم 9 في صفوف ريال مدريد، وهو أكثر من لعب مباريات وسجل أهدافًا مع الريال بهذا القميص منذ ذلك الحين. ودخل ريال مدريد الألفية الجديدة، والقميص رقم 9 يرتديه المهاجم الإسباني السابق فرناندو مورينتيس، الذي حصل على الرقم من المهاجم الكرواتي الأسطوري دافور سوكر والذي ارتداه الأخير لثلاثة مواسم قبلها. ومنذ 1 يناير من عام 2000، لعب مورينتيس 141 مباراة بالقميص رقم 9 سجل خلالها 46 هدفًا، وفي موسمه الأخير في النادي حافظ على قميصه على الرغم من وصول النجم البرازيلي رونالدو الذي قرر ارتداء القميص رقم 11 في موسمه الأول مع ريال مدريد. وفي موسم 2003- 2004، ارتدى مورينتينس القميص رقم 9 في أول يوم في الموسم أمام ريال بيتيس، إلا أنه قبل إغلاق سوق الانتقالات، رحل إلى صفوف موناكو الفرنسي، مفسحًا بالتالي المجال أمام رونالدو لارتداء هذا الرقم حتى رحيله عن ريال مدريد تجاه ميلان الإيطالي في شهر يناير من عام 2007. وخاض رونالدو 130 مباراة مرتديًا القميص رقم 9 مع ريال مدريد، مسجلًا في تلك المباريات 72 هدفًا، وعقب رحيله، لم يرتد أي لاعب ذلك القميص حتى بداية الموسم التالي. وفي الموسم التالي، ارتدى خريج أكاديمية ريال مدريد روبرتو سولدادو، القميص رقم 9 لمدة 8 مباريات، فشل خلالها في تسجيل أي هدف، ليرحل بنهاية الموسم تاركًا القميص للمهاجم الأرجنتيني خافيير سافيولا. ولم يرتد سافيولا القميص رقم 9 سوى في 14 مباراة لعب معظمها كبديل وسجل خلالها هدفين. وفي موسم 2006- 2007، تعاقد ريال مريد مع المهاجم الهولندي رود فان نيستلروي، وعند وصوله كان الرقم 9 يرتديه رونالدو بينما يرتدي روبينيو القميص رقم 10، ليحمل فان نيستلروي القميص 17. وفي صيف 2009، وعند وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ارتدى القميص رقم 9 لصعوبة ارتدائه القميص رقم 7 الذي كان يرتديه المهاجم الأسطوري للريال راؤول. وفي ذلك الموسم، لعب رونالدو 35 مباراة سجل خلالها 33 هدفًا، وبنهاية الموسم قرر راؤول الرحيل إلى شالكة الألماني، ليحصد كريستيانو القميص رقم 9. وفي موسم 2009- 2010، كان بنزيما يرتدي القميص رقم 11، وبعد أن ترك كريستيانو القميص رقم 9، حصل عليه بنزيما بدون جدال يذكر مع مهاجم الريال الآخر حينها جونزالو هيجواين الذي فضل مواصلة ارتداء القميص رقم 20. ومنذ ذلك الحين لم يرتد أي لاعب آخر القميص رقم 9 في صفوف ريال مدريد سوى كريما بنزيما، الذي سجل به 193 هدفًا في 397 مباراة أكثر من أي لاعب آخر ارتدى هذا القميص في الألفية الجديدة. وحقق بنزيما مع ريال مدريد العديد من الإنجازات، حيث توج بلقب الدوري الإسباني مرتين موسمي 2011- 2012 و2016- 2017، وتوج بكأس ملك إسبانيا مرتين موسمي 2010- 2011 و2013- 2014. كما توج بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات مواسم 2013- 2014 و2015- 2016 و2016- 2017 و2017- 2018، وتوج المهاجم الفرنسي بلقب السوبر الإسباني مرتين عامي 2012 و2017. وحقق كريما بنزيما لقب السوبر الأوروبي 3 مرات أعوام 2014 و2016 و2017 إضافة إلى تتويجه بكأس العالم للأندية 3 مرات أعوام 2014 و2016 و2017.

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