انت الان تتابع بعد توقف ألمانيا..12 دولة تصدر أسلحتها للسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - رصدت شبكة CNN ومعهد ستوكهولم للسلام الدولي، المصادر الرئيسية للتسليح السعودي بعد قرار عدد من البلدان تعطيل صفقات الأسلحة في أعقاب الإعلان عن تفاصيل وفاة خاشقجي

على مدى السنوات القليلة الماضية، ظلت الأسلحة والصفقات العسكرية واحدة من أهم عوامل الضغط في العلاقات الثنائية بين الدول، إلا أن هذا المبدأ قد وصل إلى ذروته خلال الفترة الماضية، وتحديدًا بعد وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية. لكن بعد إعلان السعودية التفاصيل الكاملة لوفاة خاشقجي، شرع عدد من الدول في فرض عقوبات على 17 مواطنًا يُعتقد أنهم ضالعون في وفاته، إلا أن بعض الدول الأخرى فكرت في تعطيل صفقات الأسلحة مع الرياض، كنوع من العقوبات.

قائمة الممتنعين في هذا السياق، سلطت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الضوء على الدول التي تمتلك صلات قوية على المستوى العسكري بالمملكة، والتي قد تكون مصادر حيوية للتسليح خلال الفترة الماضية، لا سيما أن المملكة تعد من أكثر دول المنطقة على مستوى الإنفاق العسكري. ترامب لـ«بن سلمان»: ثروة

قائمة الممتنعين

في هذا السياق، سلطت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الضوء على الدول التي تمتلك صلات قوية على المستوى العسكري بالمملكة، والتي قد تكون مصادر حيوية للتسليح خلال الفترة الماضية، لا سيما أن المملكة تعد من أكثر دول المنطقة على مستوى الإنفاق العسكري. ترامب لـ«بن سلمان»: ثروة السعودية كبيرة جدا.. امنحونا جزءا منها وأصبحت الدنمارك وفنلندا أمس الخميس أحدث الدول التي تتخذ قرارا بتعليق صفقات الأسلحة مع المملكة العربية السعودية، لتنضم إلى قائمة مكونة من دولتين فقط اتخذت قرارا مماثلا وهي ألمانيا وفنلندا. وقالت وزارة الخارجية الدنماركية: إنها "تجمد الصفقات الجديدة بسبب كل من خاشقجي واليمن، في حين ذكرت وزارة الخارجية الفنلندية اليمن فقط، كما منعت أيضًا مبيعات الأسلحة الجديدة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة". الأسلحة الأمريكية ورصد معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام "SIPRI" لتتبع الصفقات التي تشمل الأسلحة التي تصدرها البلدان التي لا تزال تواصل العلاقات العسكرية التجارية مع الرياض، والتي تظهر، وفقًا لقاعدة البيانات الخاصة بالواردات السعودية من العقد الماضي، أن الولايات المتحدة هي أكبر مورد، تليها المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا ثم ألمانيا. ووفقًا للشبكة الأمريكية، فإن واشنطن التي وقعت خلال العام الماضي عقود تصدير أسلحة للسعودية بقيمة 110 مليارات دولار، أرسلت ما قيمته 3.4 مليار دولار من الصفقات العسكرية إلى الرياض خلال 2017، من أصل 4.1 مليار دولار لإجمالي الصفقات الأخرى. «أوتاوا» تحقق في مزاعم استخدام السعودية أسلحة كندية ضد المعارضين وتعتمد المملكة بشكل رئيسي على الولايات المتحدة كمصدر للتسليح، أبرزها صواريخ الدفاع الجوي المتطورة "ثاد"، بالإضافة إلى طائرات "F-16"، سفن حربية قتالية ودبابات متطورة، وكذلك الرادارات وأجهزة الأمن السيبراني والاتصالات. وبشكل عام، لا يوجد بلد يقترب من الولايات المتحدة في إمدادات الأسلحة الرئيسية للسعودية، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية -على سبيل المثال- شكلت الولايات المتحدة 61% من مبيعات الأسلحة الرئيسية للسعوديين، فيما كانت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية، حيث بلغت 23%، وفرنسا في المرتبة الثالثة بنسبة 4% فقط. المعسكر الشرقي

الشبكة الأمريكية ذكرت أن الصين تظل واحدة من الموردين للأسلحة في المملكة، حتى وإن كانت المعدات والأسلحة التي تستوردها السعودية لا تُذكر بالمقارنة بالأسلحة الأمريكية. وتظهر قاعدة بيانات المعهد السويدي أن تصدر الصين كمية لا تذكر من الأسلحة الرئيسية للمملكة، ولكنها في ازدياد مستمر. وبالمثل، تُقدم روسيا القليل جدًا من الأسلحة للسعودية، إلا أن ذلك قد تغير بشكل كامل خلال العام الماضي، بعد أن أتمت الرياض صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي "S-400"، وذلك إبان زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لموسكو سبتمبر 2017. مصدرون آخرون مصدرون آخرون ووفقًا لتقرير الشبكة الأمريكية، فإن فرنسا تصدر 4% من إجمالي الصفقات العسكرية التي تلقتها المملكة خلال 2017، وبذلك تعد باريس أكبر الموردين الصغار للسعودية، الذين يصل عددهم إلى 9 دول. بسبب خاشقجي.. ألمانيا تمنع السلاح عن السعودية وتصدر الدول العشر ما يمثل 12% من إجمالي التعاقدات العسكرية للسعودية، وتشمل القائمة بلدان جورجيا والصين وصربيا وروسيا وتركيا وكندا وإيطاليا وإسبانيا وجنوب إفريقيا.

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف ألمانيا..12 دولة تصدر أسلحتها للسعودية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .