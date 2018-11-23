انت الان تتابع أغلى راتب في تاريخ البلوز.. تشيلسي يحتفظ بنجمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠١ م

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن توقيع لاعبه الدولي الفرنسي نجولو كانتي على عقد جديد لمدة 5 سنوات مقبلة، كما أشارت تقارير صحفية إلى أن كانتي الذي انضم لصفوف تشيلسي في صيف عام 2016 قادمًا من ليستر سيتي، ولعب دورًا محوريًا في فوز البلوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أول مواسمه، سيتقاضى راتبا أسبوعيا يقدر بـ290 ألف جنيه إسترليني ليكون أغلى لاعب في تاريخ البلوز، علمًا بأن باريس سان جيرمان كان من أبرز المهتمين بضم كانتي قبل أن يجدد اللاعب عقده مع البلوز.

وقال كانتي، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي بعد توقيعه على العقد الجديد: "أنا سعيد لتمديد عقدي مع تشيلسي، لقد مر عامان وأتمنى أن يكون هناك المزيد، منذ أن جئت إلى هنا تحسنت كلاعب، وتحديت نفسي وحصلت على بعض الجوائز التي لم أفكر بها، أحببت هذه المدينة والنادي، أنا سعيد لوجودي هنا". من جانبها قالت