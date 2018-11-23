فضيحة بلجيكا وعودة إيكاردي الأبرز في أرقام الأسبوع

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - دائمًا ما تكون الإثارة والأرقام المميزة حاضرة في مباريات الأجندة الدولية والدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وهو ما حدث خلال الأسبوع الماضي وفقًا لما استعرضه موقع فيفا

شهد الأسبوع الماضي العديد من المباريات المثيرة في فترة التوقف الدولية التابعة للفيفا، حيث كانت أبرز المباريات موجودة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، وإلى جانب تلك المسابقة لعبت باقي المنتخبات مجموعة من المباريات الودية إلى جانب خوض بعض المباريات في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كان 2019 التي ستقام في الكاميرون، وحفلت تلك المباريات بالعديد من الأرقام المميزة التي استعرضها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تقريره الأسبوعي كالآتي:

- مر 55 عامًا على آخر مرة تمكن خلالها لاعب من تسجيل أكثر من هدف في مباراتين متتاليتين للمنتخب الإسكتلندي، وتحديدًا منذ دينس لو، قبل أن يأتي جيمس فوريست ليحقق هذا الإنجاز مرة أخرى، بعدما سجل هدفين في شباك ألبانيا ومن ثم سجل هاتريك في شباك إسرائيل، مسجلًا بالتالي 12 هدفًا في آخر 10 مباريات لعبها مع إسكتلندا

- مر 55 عامًا على آخر مرة تمكن خلالها لاعب من تسجيل أكثر من هدف في مباراتين متتاليتين للمنتخب الإسكتلندي، وتحديدًا منذ دينس لو، قبل أن يأتي جيمس فوريست ليحقق هذا الإنجاز مرة أخرى، بعدما سجل هدفين في شباك ألبانيا ومن ثم سجل هاتريك في شباك إسرائيل، مسجلًا بالتالي 12 هدفًا في آخر 10 مباريات لعبها مع إسكتلندا وناديه سيلتك. - سجل تيم كاهيل الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليًا 26 هدفًا بضربات رأسية مع المنتخب الأسترالي، أي أكثر من نصف أهدافه التي سجلها مع منتخب بلاده والبالغ عددها 50 هدفًا، واعتزل كاهيل البالغ من العمر 38 عامًا دوليًا عقب مشاركته الأسبوع الماضي أمام لبنان بعدما خاض 108 مباريات دولية. - انتهت مسيرة فرنسا الخاصة بـ15 مباراة متتالية دون خسارة، وذلك بعد السقوط أمام هولندا بهدفين دون رد في دوري الأمم الأوروبية، ونجحت فرنسا منذ تتويجها بلقب كأس العالم بالتغلب الصيف الماضي على كرواتيا في نهائي المونديال بنتيجة 4-2، في تفادي الهزيمة في 4 مباريات وهي أطول سلسلة من المباريات دون هزيمة لبطل عالم عقب تتويجه مباشرة بكأس العالم منذ أن تفادت فرنسا نفسها الهزيمة في 8 مباريات متتالية عقب تتويجها بمونديال 1998. - لم تحتج اليابان لأكثر من 15 ثانية كي تسجل هدفين في شباك قرغيزستان، وذلك بعدما سجل روسويوكي ياماناكا هدفًا بعد 127 ثانية من مشاركته الدولية الأولى، قبل أن يسجل يويا أوساكو الهدف الثالث في الدقيقة 72 من عمر المباراة التي انتهت بفوز اليابان برباعية دون رد. - كسر هاري كين صيامه التهديفي مع المنتخب الإنجليزي الذي دام لـ12 ساعة و27 دقيقة بتسجيل هدف الفوز على كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، ليصبح أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 20 بقميص الأسود الثلاثة في 35 مباراة دولية، منذ أن سجل جاري لينيكر 20 هدفًا في 25 مباراة في عام 1987. - سجل ألكساندر متروفيتش 10 أهداف في آخر 10 مباريات دولية لعبها بقميص صربيا، بعدما سجل هدفين فقط في أول 19 مباراة دولية خاضها. - احتاج ماورو إيكاردي للعب 8 مباريات مع المنتخب الأرجنتيني قبل أن يسجل هدفه الدولي الأولى على الرغم من تسجيله 115 هدفًا مع الإنتر في الفترة ما بين خوضه المباراة الدولية الأولى في عام 2013 وحتى مباراة المكسيك الأخيرة التي انتهت بفوز الآرجنتين بهدفين دون الأسبوع الماضي، لتعاني المكسيك من عدم تحقيقها أي انتصار على الأرجنتين في آخر 9 مباريات. - أصبحت لاعبة منتخب غانا موكاراما عبد الله ثالث لاعبة تتمكن من تسجيل 6 أهداف في دور المجموعات من كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة، حيث سبق أن سجلت لاعبة ألمانيا كيرا مالينوفسكي 7 أهداف في مونديال 2010، بينما سجلت شينويندو إهيو لاعبة نيجيريا 6 أهداف في مونديال 2012. - أصبحت سويسرا أول منتخب في آخر 9 سنوات يتمكن من تسجيل 5 أهداف في شباك بلجيكا، حيث كانت إسبانيا آخر من حققت هذا الأمر بالفوز بخماسية نظيفة في التصفيات المؤهلة إلى مونديال جنوب إفريقيا 2010، وبدأت بلجيكا مواجهة سويسرا وفي جعبتها هزيمة وحيدة في آخر 31 مباراة متصدرة التصنيف العالمي، وعلى الرغم من تقدمها بهدفين دون رد، فإنها خسرت بنتيجة 5-2، لتهدي سويسرا بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم رفقة هولندا والبرتغال وإنجلترا.

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