انت الان تتابع بسبب «الإنتربول».. حرب تجارية بين صربيا وكوسوفو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - شهدت الجمعية العمومية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" الأخيرة، رفض طلب قدمته كوسوفو للانضمام لعضوية المنظمة، بعد حملة من صربيا لرفض المطلب

استضافت مدينة دبي الإماراتية، أعمال الدورة الـ87 للجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري، وشهدت الموافقة على عضوية دولتي "كيريباتي" و"فانواتو" في المنظمة الدولية، إلا أنها رفضت، للمرة الثالثة، عضوية دولة كوسوفو للانضمام للمنظمة الدولية، بعد أن شنت جارتها صربيا حملة لمنع التصويت لصالحها، وهو ما دفع كوسوفو إلى الدخول في حرب تجارية مع جارتها، الأمر الذي يهدد سنوات من الجهود للتوفيق بين دولتي البلقان.

شبكة "بلومبرج" أشارت إلى أن كوسوفو، التي أعلنت استقلالها عن صربيا في عام 2008، تسعى إلى الاعتراف بها كدولة في المجتمع الدولي، وهو ما تعارضه جارتها. ودخل البلدان في محادثات منذ عام 2013 لتحسين العلاقات، حتى يتمكنا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بل وناقشوا مبادلة الأراضي كحل محتمل لنزاعهما. وقضت هذه

شبكة "بلومبرج" أشارت إلى أن كوسوفو، التي أعلنت استقلالها عن صربيا في عام 2008، تسعى إلى الاعتراف بها كدولة في المجتمع الدولي، وهو ما تعارضه جارتها.

ودخل البلدان في محادثات منذ عام 2013 لتحسين العلاقات، حتى يتمكنا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بل وناقشوا مبادلة الأراضي كحل محتمل لنزاعهما.

وقضت هذه القضية على كل محاولات التقارب بين البلدين، بعد أن ضغطت صربيا على بلدان أخرى لمنع كوسوفو من الدخول إلى منظمة الشرطة الدولية، وقفز مندوبو صربيا في الجمعية العامة للإنتربول، فرحا، بعدما ظهرت نتيجة التصويت لصالحهم ووصفوه بأنه واحد من "أعظم انتصاراتهم".

وفي الجولة الأولى من التصويت، صوتت 76 دولة من أصل 154 من الدول الأعضاء لصالح انضمام كوسوفو للمنظمة، مقابل تصويت 56 دولة ضد الطلب، وامتناع 22 دولة عن التصويت، وفي الجولة الثانية، صوتت 68 دولة لصالح كوسوفو، وصوت 51 ضدها، مقابل امتناع 16 دولة عن التصويت، بحسب الشبكة.

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يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تقدمت فيها صربيا بطلب للحصول على عضوية الإنتربول، ما يمكنها من إصدار "النشرات الحمراء"، إلا أن طلبها رفض في أعوام 2010، و2015، و2017، لعدم تمكنها من تحقيق أغلبية ثلثي الأصوات.

من جانبه رد نائب رئيس وزراء كوسوفو أنور هوكساج بفرض ضرائب بنسبة 100% على الواردات من صربيا، وقال إن المزيد من الإجراءات ستفرض ضد صربيا.

ونقلت الشبكة عن الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، قوله: إن "السلطات الصربية لن تتخذ تدابير مضادة على ما يرون أنه إعلان حرب تجارية، مضيفا أنهم سيحاولون بدلا من ذلك مساعدة الشركات الأجنبية العاملة في صربيا التي تصدر منتجاتها إلى كوسوفو، مشيرا إلى أنه لن يتم إجراء أي محادثات جديدة حتى يتم رفع الرسوم الجمركية.

ولا تزال التوترات في تصاعد بين صربيا وكوسوفو، اللتين خاضتا حربا في عامي 1999 و2000، انتهت بتدخل الناتو، وإجبار القوات الصربية على الخروج من كوسوفو.

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ومنذ إعلان كوسوفو استقلالها، عرقلت صربيا، بدعم من روسيا والصين، أكبر الداعمين الدوليين لها، جارتها من الانضمام إلى المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.

ودعت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، التي تتوسط في المحادثات بين صربيا وكوسوفو نحو تسوية دائمة، كوسوفو إلى إسقاط الضرائب على الفور.

وأيدها في هذه الدعوة مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسات الجوار يوهانس هان، الذي أشار إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع قواعد اتفاقية التجارة الحرة لأوروبا الوسطى، وهي كتلة تجارية للدول التي ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ولفتت "بلومبرج" إلى أن كوسوفو تتهم صربيا بمقاطعة بعض منتجاتها، وقال رئيس وزراء كوسوفو راموش هاراديناي، إن التعريفات الجديدة ستبقى حتى يتم الاعتراف بكوسوفو.

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وتعد صربيا أكبر مصدر للصادرات إلى كوسوفو، تليها ألمانيا، كما أن هناك أكثر من 2500 شركة صربية تصدر بضائع بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والمواد الكيميائية ومواد البناء إلى كوسوفو.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات الصربية إلى كوسوفو في عام 2017 نحو 450 مليون يورو، أي نحو 3% من إجمالي الصادرات، كما تصدّر كوسوفو بنحو 40.5 مليون يورو إلى جارتها.