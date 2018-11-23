شكرا لقرائتكم عادل الجبير في ضيافة عبدالله بن زايد بمطعم في أبوظبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والإمارات صورة التقطتها عدسة أحد المواطنين الإماراتيين، لوزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في ضيافة الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي، بمطعم في أحد المولات التجارية في مدينة أبوظبي.

وتظهر الصورة الجبير وبن زايد، خلال نقاشهما الأخوي، بعيدا عن البرتوكولات الرسمية على طاولة بأحد المطاعم في المول.