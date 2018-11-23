لقاح جديد مضاد لفيروس نقص المناعة البشرية

يبدأ في السنة المقبلة بمركز مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية اختبار لقاح جديد للوقاية من الإيدز، وهذا اللقاح الجديد واعد جدا واستخدامه سينهي الحاجة إلى الاستمرار في تناول الأدوية.
وقال أليكسي مازوس رئيس مركز الوقاية ومكافحة مرض نقص المناعة في موسكو، إن مفعول هذا اللقاح الجديد قوي جدا بحيث يمكن للمريض عدم تناول الأدوية خلال فترة زمنية طويلة، كما أن جسم المريض لن يظهر مقاومة للمادة العلاجية، بالإضافة إلى تكلفته المنخفضة مقارنة بالعلاجات المتداولة.
وأضاف مازوس، أن اختبار اللقاح الجديد سوف يبدأ في السنة المقبلة، وسيتم تجريبه، فإذا كانت نتائج الاختبار إيجابية، فسيبدأ استخدامه على نطاق واسع بعد مضي ثلاث سنوات.
وأشار مازوس إلى أن موسكو تبقى العاصمة الأقل بين عواصم العالم من حيث عدد المصابين بالإيدز على الرغم من تشخيص 3000 إصابة فيها سنويا.
المصدر: ميديك فوروم
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