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فرنسا تفرض حظر سفر على 18 سعوديا بسبب مقتل خاشقجي

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قالت فرنسا يوم الخميس إنها فرضت عقوبات تشمل حظر سفر على 18 سعوديا فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال ، وحذرت من أن العقوبات قد تشمل آخرين بناء على نتائج التحقيق.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "مقتل السيد خاشقجي جريمة شديدة الخطورة ارتكبت أيضا بحق حرية الصحافة وضد حقوق أساسية".

وأضاف البيان "فرنسا تطالب بإلقاء الضوء بالكامل على ملابسات ارتكاب هذا الفعل. وتتوقع من السلطات ردا شفافا ومفصلا وشاملا".

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