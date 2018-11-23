المتحدث بإسم نتانياهو: الحديث عن زيارته للبحرين لا تعتمد على معلومات رسمية

اكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أوفير جندلمان توضيحا حول الخبر الذي اقتبس موظفا في مكتب رئيس الوزراء يدعى هاني مرزوق الذي زعم خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة إسرائيلية بأن رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​ سيزور مملكة ​البحرين​، أن لا علاقة لهاني مرزوق بقضايا دبلوماسية وأمنية وعليه ليست لديه أي معلومات ذات صلة بهذه الملفات.

واشار جندلمان في تصريح له، الى إن مرزوق أدلى بتصريحاته بناء على تكهنات نشرت في وسائل الإعلام ولا تعتمد على أية معلومات رسمية. واوضح أن هاني مرزوق ليس متحدثا باسم رئيس الوزراء نتنياهو خلافا لما نشر في وسائل الإعلام العربية.