حاجر ضهر البيدر أوقف لبنانيا بحقه خلاصة حكم بجرم نقل أسلحة وذخائر حربية وإطلاق نار

كشفت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنّ "​حاجز ضهر البيدر​ أوقف المدعو "م. م." وهو لبناني من مواليد عام 1985، بحقّه خلاصة حكم بجرم نقل أسلحة وذخائر حربية و​إطلاق نار​ من سلاح حربي وخلاصة حكم بجرم مخالفة أنظمة".

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