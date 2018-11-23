"لابورا": المؤسسة العسكرية يمكن أن تكون مثالا لما يجب أن تكون عليه باقي مؤسسات الدولة

رأت الهيئة الإدارية لجمعية "​لابورا​" أنّ "الإحتفالات الّتي عمّت المناطق ال​لبنان​ية لمناسبة ذكرى ​الاستقلال​ الخامسة والسبعين، أكّدت مرّة أخرى على وحدة اللبنانيين ووقوفهم بكلّ طوائفهم وانتماءاتهم صفًّا واحدًا دعمًا للجيش اللبناني قيادة وضبّاطًا وأفرادًا دافعًا عن استقلال لبنان وحمايته من كل عدو، ومحاربة ​الإرهاب​".

وركّزت في بيان، على أنّ "إجماع أركان السلطة السياسية، من الاتجاهات السياسية كافّة على دعم ​المؤسسة العسكرية​ ومنحها كامل الثقة لإنجاز كلّ ما من شأنه المحافظة على أمن الوطن واستقراره، يؤكّد أنّ هذه المؤسسة البعيدة عن الطائفية، يمكن أن تكون مثالًا لما يجب أن تكون عليه باقي مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، وبخاصّة لجهة خدمة المواطن وشفافية التّصرف و​محاربة الفساد​".

ولفتت الهيئة إلى أنّ "الإمتحانات الّتي أجريت وللسنة الثانية على التوالي، لقبول تلامذة ضباط في الكلية الحربية، تؤكّد أيضًا أنّ هذه الإمتحانات، إن بطريقة إجرائها وحتّى صدور نتائجها، تشكّل نموذجًا لباقي التعيينات والمباريات الّتي تجريها الإدارات المعنية لاختيار موظفي الأسلاك العسكرية والقضائية والدبلوماسية والإدارية والفنيّة".

ونوّهت إلى "أنّها إذ تهنّئ ​الجيش اللبناني​ قائدًا وضبّاطًا وأفرادا بذكرى الاستقلال، وتثمّن إنجازاته المحقّقة، وبخاصذة دحره للإرهاب، تتمنّى أن يحيي اللبنانيون الذكرى المقبلة من الاستقلال، وهم ينعمون مع عائلاتهم بالاستقرار الأمني والبحبوحة والعيش الرغيد، والوطن لبنان في عزّة وكرامة".