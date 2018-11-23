فريد البستاني دعا لان يكون الشوف فرصة متعادلة للجميع في الوظائف

دعا عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​فريد البستاني​ الى افتتاح مستشفى ​دير القمر​ الحكومي، واكد ان العمل مستمر مع كل القوى الفاعلة في الشوف لافتتاح هذا المستشفى، وسأل لماذا لا يكون لنا مستشفى بالمنطقة؟ وهذه خطوة جيدة لتأمين عمل 120 موظف بالاضافة الى الاطباء.

اضاف البستاني في حديث تلفزيوني، ان ​مصالحة الجبل​ فخر لنا ونحن نحبذه بشكل كبير، الا ان المصالحة يجب ان يكون هناك مصارحة كي نعرف حاجات اهل الشوف، لا سيما الفئة التي تهجرت داخليا ويجب ان نعيدهم الى ارضهم، اما المغتربين فإن عودتهم ستكون اصعب. ولفت الى انه عاد الى لبنان بعد 40 سنة هجرة الى اميركا.

واشار الى انه في دير القمر لا يوجد وظائف ولا طرقات، ودعا لان يكون الشوف فرصة متعادلة للجميع في الوظائف.