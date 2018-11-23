النابلسي يستقبل وفداً من مشايخ عكار: لا استقلال ولبنان كنتونات طائفية

اشار سماحة ​العلامة الشيخ عفيف النابلسي​ خلال استقباله وفداً من مشايخ عكار بمناسبة أسبوع الوحدة الإسلامية و​عيد المولد النبوي​ الشريف، الى أن الرحمة التي بُعث بها النبي الأكرم هي أساس في أمن واستقرار وازدهار أي مجتمع من المجتمعات ، وما أحوجنا في بلدنا إلى قيمة الرحمة لتأسيس واقع جديد بدل مناخ الإقصاء والإبعاد والتهميش والكراهية . ثم إنه لا سيادة يمكن أن تستقيم في ظل هذه الأجواء ولا استقلال والرغبة موجودة عند الكثيرين للتقسيم وجعل ​لبنان​ كنتونات طائفية لا بلداً واحداً وشعباً واحداً.

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