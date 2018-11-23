احتفال في مركز كامل يوسف جابر الثقافي بمناسبة عيد الاستقلال

نظم ​مركز كامل يوسف جابر الثقافي​ الاجتماعي في النبطية وبالتعاون مع المدارس في منطقة النبطية إحتفالاً بمناسبة ​عيد الاستقلال​ وتحية للجيش اللبناني في قاعة مركز كامل يوسف جابر الثقافي الاجتماعي قدمت خلاله المدارس المشاركة فقرات فنية من وحي المناسبة: روضة سلمى جابر النموذجية الرسمية، مدرسة الليسيه مونديال، مدرسة ​شوكين​ الرسمية ، ثانوية ريحانة التربية، مدرسة عبد اللطيف فياض الرسمية، مدرسة سميح دخيل شاهين ، مدرسة ​سمير كريكر​.

كما شكر مدير المركز المحامي ​جهاد جابر​ باسم النائب ​ياسين جابر​ وادارة المركز المدارس المشاركة مدراء وهيئة تعليمية وتلامذة ورئيس المنطقة التربوية في ​محافظة النبطية​ الاستاذ ​أكرم أبو شقرا​ والحضور الكريم وهنأهم بمناسبة عيدي الاستقلال وذكرى ​المولد النبوي​ الشريف متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

وفي الختام عرض ترفيهي للأطفال للساحر شيكو، وذلك بحضور حوالي 1000 طفل من منطقة النبطية.