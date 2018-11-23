احتفال في مركز كامل يوسف جابر الثقافي بمناسبة عيد الاستقلال

نظم مركز كامل يوسف جابر الثقافي الاجتماعي في النبطية وبالتعاون مع المدارس في منطقة النبطية إحتفالاً بمناسبة عيد الاستقلال وتحية للجيش اللبناني في قاعة مركز كامل يوسف جابر الثقافي الاجتماعي قدمت خلاله المدارس المشاركة فقرات فنية من وحي المناسبة: روضة سلمى جابر النموذجية الرسمية، مدرسة الليسيه مونديال، مدرسة شوكين الرسمية ، ثانوية ريحانة التربية، مدرسة عبد اللطيف فياض الرسمية، مدرسة سميح دخيل شاهين ، مدرسة سمير كريكر.
كما شكر مدير المركز المحامي جهاد جابر باسم النائب ياسين جابر وادارة المركز المدارس المشاركة مدراء وهيئة تعليمية وتلامذة ورئيس المنطقة التربوية في محافظة النبطية الاستاذ أكرم أبو شقرا والحضور الكريم وهنأهم بمناسبة عيدي الاستقلال وذكرى المولد النبوي الشريف متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.
وفي الختام عرض ترفيهي للأطفال للساحر شيكو، وذلك بحضور حوالي 1000 طفل من منطقة النبطية.
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