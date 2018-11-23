المزروعي: الإمارات تدرس طلب عفو عن بريطاني حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التجسس

كشف السفير ​الإمارات​ي في لندن سليمان المزروعي، أنّ "بلاده تدرس طلبًا للعفو قدّمته عائلة الطالب البريطاني ماثيو هيدجيز الّذي حُكم عليه الأربعاء ب​السجن المؤبد​ في ​أبوظبي​ بتهمة ​التجسس​".

وأوضح في تصريح صحافي أنّ "عائلة هيدجيز قدّمت طلب عفو والحكومة تدرسه"، مدافعًا أيضًا عن "النظام القضائي في الإمارات".

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أنّ "المتهم البريطاني ماثيو هيدجز يخضع لمحاكمة عادلة، وأنّ الإمارات مصمّمة على حماية علاقتها الاستراتيجية الهامة مع حليف رئيسي. وقد ناقش المسؤولون من كلا البلدين هذه المسألة بشكل منتظم خلال الأشهر الأخيرة، ويأمل الجانبان في إيجاد حلّ ودّي لحالة ماثيو هيدجز".

وركّزت على أنّ "الجرائم المتهم بها هيدجز خطيرة للغاية. بالنسبة لدولة الإمارات، مثل جميع البلدان، يجب أن تكون حماية أمننا القومي الأولوية الأولى بالنسبة لنا".