مقتل 10 جنود أفغان في انفجار داخل مسجد في قاعدة عسكرية للجيش بولاية خوست

أفادت قناة "الجزيرة" بـ"مقتل 10 جنود أفغان في ​انفجار​ داخل المسجد، أثناء صلاة الجمعة في قاعدة للجيش الأفغاني في ولاية خوست جنوب شرق البلاد".

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