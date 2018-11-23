المالكي: سأزور موسكو في 21 كانون الأول

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني ​رياض المالكي​ أنه سيزور موسكو في 21 كانون الأول المقبل، بناء على دعوة نظيره الروسي ​سيرغي لافروف​.

وفي تصريحات خاصة لوكالة "​سبوتنيك​" على هامش منتدى "الحوارات المتوسطية" الرابع في روما، أضاف : "سنتحدث طبعا ليس فقط عن العلاقات الثنائية التي تجمعنا مع روسيا الاتحادية، وإنما أيضا حول كيفية وإمكانية إحداث اختراق في العملية السياسية وفي الجهود المبذولة على مستوى روسيا الاتحادية من أجل إعادة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح".