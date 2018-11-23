انت الان تتابع «السوشيال ميديا».. تتغنى بالزمالك وتهاجم الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تقدم "التحرير" يوميًا نشاط أبرز نجوم الرياضة سواء لاعبين أو مدربين أو محللين أو حسابات الأندية الكبيرة، عبر حساباتهم الشخصية بالسوشيال ميديا.. فماذا كانت آراؤهم اليوم

شهدت السوشيال ميـديا «فيسبـوك - تويتـر - إنستـجرام»، تطورًا كبيرًا خلال الفتـرة السابقة، مما جذب نجوم جميع الرياضات في مقدمتـهم الساحرة المستديرة والتنس وكرة اليد وكرة السـلة وكرة الطائرة، «كلاعبين ومدربين وأندية ونـجوم إعلام» وأخذوا منه منبرًا للتواصل مع عشاقهم من الجمهور في موضوعات سياسية ورياضية وشخصية واجتـماعية، خاصة أن صفحاتـهم تكتظ بالعديد من الجماهير الـذين يهتمون بمعرفة آرائــهم وردودهم وردود أفعالهـم على جميع الأحداث سواء كانت شخصية أو بشكل عام.

البداية مع أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، الذي كتب عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله مكسب مهم ماتش صعب جدا في ظل غيابات كتيرة #الزمالك_الداخلية.. لاعيبه رجاله حتى وهما وحشين، وجروس صبر على كهربا حتى وهو وحش وتغييرات كويسه جدا.. برافو جروس". وواصل ميدو: "أطلب من الزمالكاوية ألا

البداية مع أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، الذي كتب عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله مكسب مهم ماتش صعب جدا في ظل غيابات كتيرة #الزمالك_الداخلية.. لاعيبه رجاله حتى وهما وحشين، وجروس صبر على كهربا حتى وهو وحش وتغييرات كويسه جدا.. برافو جروس". وواصل ميدو: "أطلب من الزمالكاوية ألا يظلموا علاء عبد العال فأنا أعرفه شخصيا وهو رجل محترم جدا ولكن ممكن الشتيمة والجمهور قريب خلوه يفقد أعصابه..#الزمالك_الداخلية"، وأردف: "هذه نوعية المباريات التي تحفر في ذاكرة الجمهور.. القتال حتى آخر دقيقة من الجميع.. روح الفانلة البيضا #الزمالك_الداخلية". — Mido (@midoahm) اطلب من الزمالكاويه الا يظلموا علاء عبد العال فانا اعرفه شخصيا وهو رجل محترم جدا ولكن ممكن الشتيمه والجمهور قريب خلوه يفقد أعصابه..#الزمالك_الداخلية — Mido (@midoahm) November 22, 2018 — Mido (@midoahm) فيما كتب محسن صالح، المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، عبر حسابه على تويتر: "أرجوك أعطني هذا الدواء. قل لمحبينك ومشجعينك بصراحة وبشجاعة أننا نمر بمرحلة إحلال وتجديد ولن نحقق أي إنجازات هذا الموسم إلا بالصدفة. قل لهم حتى لو نجحنا في التعاقد مع 4 صفقات سوبر في يناير وهذا غير وارد نظرا للمنافسة الشرسة مع من يمتلك أضعاف أضعاف ما عندنا نحتاج لفريق كامل بدكته". وواصل صالح: "قل شعار الأهلي بمن حضر ولي في زمن عالم الاحتراف ودخول رأس مال أجنبي لا نستطيع مواجهته في ظل لوائح الدولة.. قل ابحث عن مستثمر أجنبي ينافس الموجود.. قل مكنة مصنع الناشئين لدينا ماطلعتش قماش. قل زمن كياسة الصمت وانتظار نزول حكمة الرد من السماء فات، وسنرد.. قل ولا تخف وسنصبر. قولي حاجة أي حاجة". بينما كتب الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه على تويتر: "كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هو من اتخذ قرار إقالة كارتيرون بالتواصل مع أعضاء مجلس الإدارة، ويتفاوض أيضا مع مدير فني أجنبي"، وواصل: "الجهاز الفني القادم للأهلي أجنبي بالكامل، ولأول مرة قد يشهد الأهلي مدرب حراس مرمى أجنبي". كما كتب شوبير: "مؤكد عصام الحضري خارج الإسماعيلي في يناير.. إبراهيم عثمان يحيل الحارس للتحقيق بسبب تخلفه عن السفر مع الدراويش إلى بوروندي وخصم مالي كبير على الحضري". بينما كتب عصام الحضري حارس مرمى النادي الإسماعيلي، عبر حسابه على تويتر: "سلامتك بالدنيا يا أمي.. إنتي عندي أغلى من أي حاجة". — Essam El-Hadary (@ElHadary) سلامتك بالدنيا يا امي.. انتي عندي اغلى من اي حاجة ✋ pic.twitter.com/TfgXow2N7Q — Essam El-Hadary (@ElHadary) November 23, 2018 — Essam El-Hadary (@ElHadary) من جانبه كتب إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، عبر حسابه على تويتر: "الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، مبروك لكل محبي ومشجعي نادي الزمالك العظيم فى مصر وجميع أنحاء العالم، مؤكد أن المشوار لا زال طويل لكن بدعمكم ومساندتكم المستمرة مؤكد سيكون نادينا الحبيب رقم واحد بإذن الله". وكتب محمود كهربا نجم نادي الزمالك، عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله ربنا كبير"، فيما كتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك، على تويتر: "رجل مباراة اليوم هو محمود علاء". — Zamalek SC (@ZSCOfficial) رجل مباراة اليوم هو محمود علاء. ⚽ pic.twitter.com/2GIcZqVXuU — Zamalek SC (@ZSCOfficial) November 22, 2018 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) فيما كتب هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، عبر حسابه على تويتر: "سهل تكون لاعب كرة قدم.. بس صعب جدًا يكون عندك قلب وروح محمود علاء.. برافو يا بطل ومبروك للزمالك". بينما كتب الإعلامي كريم خطاب، عبر حسابه على تويتر: "فى حاجات كتير غريبة بتحصل فى الأهلى اليومين دول، لكن أول حاجة تيجى فى بالى إن فى لعيبة ماتستاهلش تعدى جنب سور النادى"، كما كتب خطاب: "الزمالك مركز جدا جدا، وفوز ورا فوز بيقول حاجات كتير.. هدوء الإدارة وتركيز المدرب وفوقان بعض اللعيبة بيقولوا إن الموسم ده هايبقى حلو للزمالكاوية". وكتب الإعلامي إبراهيم فايق، عبر حسابه على تويتر: "الأهلي عنده مشاكل فنية سببها كارتيرون.. ماحدش يقولي غيابات.. إنت بتمرن الأهلي!! فين التوظيف فين التدوير اللي يخلي فرقتك واقفة ع رجلها؟ الشناوي مستواه مهتز فين علي لطفي؟ مروان مش موفق فين صلاح محسن من البداية؟ أكرم والشيخ في التلاجة عايز منهم أداء؟ مدرب ماشتغلش ع مشاكله دي النتيجة". وواصل فايق: "أنا آسف وعارف إنه كلامي ممكن يزعل ناس أنا بحبهم.. بس أنا ماشوفتش شناوي بالمستوى ده مع ك طارق سليمان.. حتى شريف إكرامي لما كان مستواه بيهتز كان بيسانده ويرجعه يقف ع رجله.. مشاركات علي لطفي مع طارق كانت أفضل.. الأهلي محتاج يراجع نفسه ويشوف الأزمة فين؟". — إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) انا اسف وعارف انه كلامي ممكن يزعل ناس انا بحبهم.. بس انا ماشوفتش شناوي بالمستوى ده مع ك طارق سليمان.. حتى شريف إكرامي لما كان مستواه بيهتز كان بيسانده ويرجعه يقف ع رجله.. مشاركات علي لطفي مع طارق كانت أفضل.. الأهلي محتاج يراجع نفسه ويشوف الأزمة فين؟ — إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) November 22, 2018 — إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) من جانبه كتب الإعلامي محمد الليثي، عبر حسابه على تويتر: "للمرة التانية بأكد مدير فني خواف لا يليق باسم وقيمة النادي الأهلي، جهاز فني ضعيف فنيا، الأهلي يحتاج انتفاضة حقيقية محتاج لاعبين ومدير فني كبير وإدارة تصرف.. كفاية حرقة دم من إمتا بنخسر بطولتين في عشرة أيام ونخسر 11.5 مليون دولار". فيما كتب المعلق الرياضي محمد الكواليني، عبر حسابه على تويتر: "الأهلى يعانى غياب الروح والعزيمة وغياب شخصية النادى #الأهلى اللى بتظهر دايما فى الظروف الصعبة وأخطاء فنية قاتلة من قبل المدرب كارتيرون أما الشناوى وعاشور - - - -فلا تعليق". وواصل الكواليني: "النادى #الأهلى قبل ما يحتاج جهاز فنى على مستوى عالى #الأهلى محتاج 11 راجل فى الملعب عاوزين رجالة بنفس روح وأداء وعزيمة #وليد سليمان خلص الكلام - - -تصبحوا على ألف خير". وكتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على تويتر: "قرر الكابتن محمد يوسف، خصم 100 ألف جنيه من كل لاعب بعد مباراة الوصل الإماراتي؛ وتأتي تلك العقوبة للمرة الثانية على التوالي تكرارا لذات العقوبة التي تم إقرارها على لاعبي الفريق بعد مباراة نهائي أبطال إفريقيا". وواصل الحساب الرسمي للقلعة الحمراء: "قرر مجلس إدارة النادي الأهلي إقالة باتريس كارتيرون ومدرب الأحمال مايكل ليندمان؛ كما قرر المجلس تكليف الكابتن سيد عبد الحفيظ قائما بأعمال مدير الكرة، وتكليف الكابتن محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لحين إتمام التعاقد مع مدير فني وطاقم جهاز جديد للفريق الأول".

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