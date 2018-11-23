3 مباريات تخطف الأنظار في دوري الأبطال هذا الأسبوع

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يقترب دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا من الانتهاء، وبالتالي يشتد الصراع في الأمتار الأخيرة بين كبار أندية القارة العجوز على ضمان التأهل إلى دور الـ16

من المنتظر أن تشهد الجولة الخامسة لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، والتي ستقام الأسبوع المقبل، دراما كبيرة بسبب الفرق التي تتصارع في الأمتار الأخيرة من أجل حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16 والفرق الأخرى الساعية لتفادي الوداع المبكر للمسابقة الأعرق على صعيد القارة العجوز، خاصة أنه وبعد مرور 4 جولات، لم يضمن أي فريق التأهل للدور التالي سوى برشلونة الإسباني، ومن جانبه استعرض موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أبرز ملامح الجولة الخامسة كالآتي:

3 مباريات تخطف الأضواء في الجولة الخامسة 1- أولى المباريات التي ستجذب الأنظار إليها في الجولة المقبلة من دوري أبطال أوروبا هي موقعة باريس سان جيرمان وليفربول على ملعب حديقة الأمراء، فبعد أن سجل روبرتو فيرمينو هدفًا قاتلًا في الدقيقة الأخيرة من مباراة الفريقين الأولى على ملعب الأنفيلد منح من خلاله الانتصار



1- أولى المباريات التي ستجذب الأنظار إليها في الجولة المقبلة من دوري أبطال أوروبا هي موقعة باريس سان جيرمان وليفربول على ملعب حديقة الأمراء، فبعد أن سجل روبرتو فيرمينو هدفًا قاتلًا في الدقيقة الأخيرة من مباراة الفريقين الأولى على ملعب الأنفيلد منح من خلاله الانتصار للريدز، تعقدت مأمورية التأهل للكبيرين قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات. 3 مباريات تخطف الأضواء في الجولة الخامسة1- أولى المباريات التي ستجذب الأنظار إليها في الجولة المقبلة من دوري أبطال أوروبا هي موقعة باريس سان جيرمان وليفربول على ملعب حديقة الأمراء، فبعد أن سجل روبرتو فيرمينو هدفًا قاتلًا في الدقيقة الأخيرة من مباراة الفريقين الأولى على ملعب الأنفيلد منح من خلاله الانتصار للريدز، تعقدت مأمورية التأهل للكبيرين قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات. وفي حال حقق ليفربول الفوز في العاصمة الفرنسية وفاز نابولي على النجم الأحمر، فسيودع سان جيرمان البطولة رسميًا من الدور الأول، ولتفادي هذا المصير، على رجال توماس توخيل إيجاد طريقة لقلب الطاولة على رجال يورجين كلوب، خاصة أن كلوب لم يسبق أن تذوق طعم الخسارة أمام توخيل في 3 مواجهات قارية من قبل، حقق خلالها الانتصار في مباراتين والتعادل في لقاء وحيد. 2- معادلة توتنهام في ملعب ويمبلي بسيطة للغاية، من أجل الحفاظ على أمل التأهل، يتوجب على السبيرز الفوز على الإنتر، وذلك بعد أن خسر الفريق الإنجليزي أمام نظيره الإيطالي في المواجهة الأولى بينهما على ملعب سان سيرو بنتيجة 2-1. وعن تلك المواجهة، قال مدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو: "لعبنا أفضل من إنتر في المباراة الأولى في ميلانو، وبالتالي أرى أننا قادرون على الفوز عليهم في ويمبلي". ويكفي إنتر الخروج بنقطة التعادل من موقعة ويمبلي للتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى منذ موسم 2011- 2012، وستشهد المباراة مواجهة خاصة للغاية بين اثنين من أفضل الهدافين في العالم وهما النجم الإنجليزي هاري كين من جانب توتنهام ونظيره الأرجنتيني ماورو إيكاردي من جانب الإنتر. 3- بعد الخسارة في روسيا أمام سيسكا موسكو في الجولة الثانية، حقق ريال مدريد فوزين متتاليين على فيكتوريا بلزن، وسيضمن الريال التأهل وفي صدارة المجموعة، في حال حقق الانتصار على روما في موقعة الأولمبيكو، خاصة أن ريال مدريد سبق أن حقق الانتصار أمام ذئاب العاصمة في 4 مباريات من قبل في روما بالذات وخسر لقاء وحيدا في دوري الأبطال، ولكن يتسلح الفريق الإيطالي بحقيقة أنه فاز بكل مبارياته السبع الأخيرة التي لعبها على أرضه في دوري أبطال أوروبا، ولم تهتز شباكه في تلك الفترة سوى بهدفين فقط، كانا أمام ليفربول في نصف نهائي البطولة العام الماضي. وفيما يلي نسعرض مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا:

الثلاثاء 27 نوفمبر



المجموعة الخامسة: (أيك أثينا X أياكس)- (بايرن ميونيخ X بنفيكا). وفيما يلي نسعرض مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا:المجموعة الخامسة: (أيك أثينا X أياكس)- (بايرن ميونيخ X بنفيكا). المجموعة السادسة: (ليونX مانشستر سيتي)- (هوفنهايم X شاختار). المجموعة السابعة: (سيسكا موسكو X فيكتوريا بلزن)- (روما X ريال مدريد). المجموعة الثامنة: (يوفنتوس X فالنسيا)- (مانشستر يونايتد X يونج بويز). الأربعاء 28 نوفمبر



المجموعة الأولى: (أتلتيكو مدريد X موناكو)- (بروسيا دورتموند X كلوب بروج). المجموعة الثانية: (توتهام X إنتر)- (بي إس في أيندهوفين X برشلونة). المجموعة الثالثة: (نابولي X النجم الأحمر)- (باريس سان جيرمان X ليفربول). المجموعة الرابعة: (لوكوموتيف موسكو X جالطاسراي)- (بورتو X شالكة).

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