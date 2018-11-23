انت الان تتابع قطع المياه عن مدينة بدر 6 ساعات بسبب أعمال الصيانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٩ ص

أعلن المهندس عادل إبراهيم الدسوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم قطع المياه بالمدينة، اعتبارا من الساعة 10 مساء غدٍ السبت، وحتى الساعة الـ4 صباحًا، ولمدة 6 ساعات، نظرًا لقيام جهاز المدينة بأعمال صيانة بمحطة مياه الشرب الرئيسية بالمدينة، وأوضح الدسوقى في بيان لوزارة الإسكان اليوم، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمطاعم والمستشفيات والمصانع، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن «15100»، الخاص بالمدن الجديدة.

يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، صرح في أواخر شهر يوليو الماضي، بأنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع لتطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد. وأضاف عبد العاطي، أن المشروع يهدف إلى إنشاء 5 مكاتب إقليمية لتخدم