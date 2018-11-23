انت الان تتابع ما بين البقاء والرحيل.. القرار الصعب بانتظار إيركسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - لا صوت يعلو في نادي توتنهام عن صوت التجديد لنجم الفريق كريستيان إيركسن والذي ينتهي تعاقده مع الفريق بعد 18 شهرًا، حيث لم يتخذ النجم الدنماركي قراره بعد

تحوم الشكوك حول مستقبل النجم الدنماركي كريستيان إيريكسن مع فريقه توتنهام، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي مع السبيرز بعد 18 شهرًا، ويرتبط اسمه في الآونة الآخيرة بالانتقال إلى العديد من الأندية الكبرى وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة، وبعد أن جدد العديد من نجوم الفريق من هاري كين وديلي ألي عقودًا طويلة المدى مع توتنهام، لا يزال إيريكسين لم يجدد تعاقده بعد، ومع ذلك عبر مدرب الفريق ماوريسيو بوكيتينو عن عدم شعوره بالقلق من وضع إيريكسن، إلا أن محلل شبكة سكاي سبورتس أندي تاونسيند يرى ضرورة شعور توتنهام بالقلق، إلا إذا كانوا يرحبون بفكرة رحيله.

وقال تاونسيند في هذا الشأن: "على توتنهام إيجاد حل سريع لتجديد عقد إيركسن، فهو لاعب ذكي للغاية، وسجله التهديفي في المواسم الأخيرة مذهل بالنسبة للاعب في وسط الملعب، فاللاعب الدنماركي يتمتع بإبداع كبير ويمنح السبيرز اللمسة المختلفة، وهو المحرك الأساسي للفريق والذي يصنع الفارق في المباريات المغلقة". وتابع

وقال تاونسيند في هذا الشأن: "على توتنهام إيجاد حل سريع لتجديد عقد إيركسن، فهو لاعب ذكي للغاية، وسجله التهديفي في المواسم الأخيرة مذهل بالنسبة للاعب في وسط الملعب، فاللاعب الدنماركي يتمتع بإبداع كبير ويمنح السبيرز اللمسة المختلفة، وهو المحرك الأساسي للفريق والذي يصنع الفارق في المباريات المغلقة". وتابع تاونسيند: "ولكنى أشكك في أن قلبه يتعلق بناد آخر، خاصة أنه يوجد مع الفريق منذ فترة ليست بالقصيرة". وواصل تاونسيند: "هذا العقد يمثل نقطة محورية في مسيرة إيركسن، حيث سيظهر ما إذا كان يثق في ما يقدمه بوكيتينو مع الفريق، أو ما إذا كان يرغب في الرحيل إلى برشلونة في تلك المرحلة المميزة من مسيرته". وبدوره قال دون هوتشينسون في حلقة "The Debate" الأخيرة لسكاي سبورتس إن إيركسن يواجه القرار الأكبر في مستقبله في الوقت الحالي. وفي هذا الشأن قال هوتشينسون: "إيركسن هو آخر لاعب ترغب جماهير توتنهام في رحيله عن الفريق، ويبدو أنه ينتظر بعض الشيء لمعرفة ماذا يريد بوكيتينو فعله". وأضاف هوتشينسون: "أشعر أن التجديدات الأخيرة لنجوم الفريق كان الدافع من ورائها عاطفيا بنسبة كبيرة، حيث يرغب الكثير منهم في اللعب على ملعب توتنهام الجديد وتقديم مستويات مميزة عليه". وتابع هوتشينسون: "يقف إيركسن في مرحلة صعبة حاليًا وعليه اتخاذ القرار، وتحوم في الأفق صفقة كبرى، خاصة أنه على بعد عام أو عامين بأقصى تقدير عن أفضل مستوى ممكن أن يقدمه في مسيرته". وبدوره، حث الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، لاعبه الدنماركي كريستيان إيركسن، على تجاهل الانضمام لريال مدريد الإسباني، من أجل البقاء مع السبيرز، ورفض بوكيتينو، محاولات ريال مدريد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كما جدد الملكي، محاولاته الشهر الماضي، بعد إقالة جولين لوبيتيجي، لكن المدرب الأرجنتيني فضل الاستمرار مع السبيرز، وقال بوكيتينو، في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن، اليوم الجمعة: "كريستيان إيركسن يعلم ما نفعله من أجله، بالتأكيد نحن نعمل بجد واجتهاد".



وأضاف ماوريسيو بوكيتينو: "إيركسن سيتخذ القرار الأفضل بالنسبة له، أتمنى أن يستمر في تطوير مسيرته مع توتنهام، ولا نشعر بالقلق، أريد من إيركسن أن يوقع على العقد الجديد ويقضي فترة طويلة مع توتنهام، سيكون هذا رائعًا، وعندما وقع معنا كان بمثابة الأمل الجديد، العقد الجديد سيكون جيدًا لتوتنهام ولإيركسن". يذكر أن آخر التقارير الصحفية أفادت بأن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع كريستيان إيركسن الصيف المقبل، ويرصد 40 مليون جنيه إسترليني، للحصول على خدماته، ليكون بديلا للدولي الكرواتي لوكا مودريتش الذي يسعى للانضمام إلى إنتر ميلان الإيطالي. يذكر أن توتنهام يحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 27 نقطة بعد مرور 12 جولة، وذلك بعد أن حقق السبيرز الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 لقاءات أخرى. ويتصدر جدول الترتيب حامل اللقب مانشستر سيتي برصيد 32 نقطة مقابل 30 نقطة لليفربول في المركز الثاني و28 نقطة لتشيلسي في المركز الثالث. ولم يتوج توتنهام بلقب الدوري الإنجليزي سوى مرتين فقط موسمي 1950- 1951 و1960- 1961، ويبحث مع الانتقال إلى ملعبه الجديد لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ قرابة الـ50 عامًا.

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