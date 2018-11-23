انت الان تتابع الخارجية التركية: ترامب سيتجاهل قضية قتل خاشقجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رويترز ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢١ ص

قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التحقيقات في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلادة في إسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، أثناء توجهه للقنصلية لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بزواجه من خطيبته، تظهر أنه سيغض الطرف عما حدث أيا كان الأمر، جاء ذلك بعد أن تعهد ترامب الثلاثاء الماضي، بأنه سيظل «شريكا راسخا» للسعودية رغم قوله: «إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ربما كان يعرف بخطة قتل الصحفي المعارض.

وقال أوغلو لمحطة «سي.إن.إن ترك» التلفزيونية، إن أمريكا لم تُبلغ تركيا عن تسجيل صوتي يتعلق بمقتل خاشقجي وذلك بعد يوم من تقرير لصحيفة تركية ذكرت أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي.آي.إيه» لديها تسجيل يأمر فيه الأمير محمد بإسكات خاشقجي. وذكر وزير الخارجية، أنه ليس هناك سبب