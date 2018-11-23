انت الان تتابع الخارجية التركية: ترامب سيتجاهل قضية قتل خاشقجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رويترز ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢١ ص
قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التحقيقات في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلادة في إسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، أثناء توجهه للقنصلية لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بزواجه من خطيبته، تظهر أنه سيغض الطرف عما حدث أيا كان الأمر، جاء ذلك بعد أن تعهد ترامب الثلاثاء الماضي، بأنه سيظل «شريكا راسخا» للسعودية رغم قوله: «إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ربما كان يعرف بخطة قتل الصحفي المعارض.
وقال أوغلو لمحطة «سي.إن.إن ترك» التلفزيونية، إن أمريكا لم تُبلغ تركيا عن تسجيل صوتي يتعلق بمقتل خاشقجي وذلك بعد يوم من تقرير لصحيفة تركية ذكرت أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي.آي.إيه» لديها تسجيل يأمر فيه الأمير محمد بإسكات خاشقجي. وذكر وزير الخارجية، أنه ليس هناك سبب
وقال أوغلو لمحطة «سي.إن.إن ترك» التلفزيونية، إن أمريكا لم تُبلغ تركيا عن تسجيل صوتي يتعلق بمقتل خاشقجي وذلك بعد يوم من تقرير لصحيفة تركية ذكرت أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي.آي.إيه» لديها تسجيل يأمر فيه الأمير محمد بإسكات خاشقجي.
وذكر وزير الخارجية، أنه ليس هناك سبب لعدم لقاء أردوغان بولي العهد السعودي خلال قمة العشرين بالأرجنتين، مضيفا أن القرار النهائي يرجع لأردوغان.
وقالت فرنسا أمس الخميس، إنها فرضت عقوبات تشمل حظر سفر على 18 سعوديا فيما يتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، وحذرت من أن العقوبات قد تشمل آخرين بناء على نتائج التحقيق.
وشددت الخارجية الفرنسية، في بيان على أن مقتل خاشقجي جريمة شديدة الخطورة ارتكبت أيضا بحق حرية الصحافة وضد حقوق أساسية.(التفاصيل)
اقرأ أيضًا: تركيا: لم نتلق أية معلومات من السعودية بشأن خاشقجي
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية التركية: ترامب سيتجاهل قضية قتل خاشقجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.