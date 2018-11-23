باحثة: نتائج التحقيقات السعودية جاءت مخيبة لآمال تنظيم الحمدين

أفادت الباحثة والمتخصصة في الشؤون العربية والدولية أمانى عزام، أنه برغم التهويل والتضخيم الذي قامت به الجزيرة، وسعيها الدائم لإشعال قضية خاشقجين إلا أن نتائج التحقيقات التي أجرتها السعودية جاءت مخيبة لآمال تنظيم الحمدين في قطر، وأكدت نزاهة وعدالة المملكة.

وأكدت عزام في تصريح نشرته صحيفة "عكاظ" الصادرة اليوم الجمعة - تابعها "الخليج 365"- أن أكاذيب قناة الجزيرة والإعلام القطري لم تعد تنطلي على العالم، مشيرة إلى أن الجميع بات يعلم أن قطر تسخر إعلامها وأموالها لتفتيت الوطن العربي، ولخدمة أجندات عالمية تسعى إلى هدم منطقة الشرق الأوسط.

وتابعت: القنوات القطرية، وعلى رأسها الجزيرة، تعاملت مع قضية خاشقجى بمبدأ التضخيم والتهويل والمؤامرة

ً المدبرة، انتقاما من السعودية التى تعتبر ضلعا أساسا في المقاطعة الرباعية التي تصدت للإرهاب القطري في

المنطقة العربية.