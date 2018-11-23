عنان: هذه العقيدة تلقفها الحوثيون من النظام الإيراني

أكد الكاتب والمستشار في وزراة الخارجية مطهر عنان، أن تعنت الحوثيين ورفضهم للسلام يعود لإعتقادهم بأن السلطة حق لهم، ولايجوز التنازل عنه مهما بلغ الدمار والقتل والتشريد بحق الشعب اليمني.

وبين عنان في تصريح نشرته صحيفة "عكاظ" الصادرة اليوم الجمعة - تابعها "الخليج 365" - "أن ميليشيات جماعة الحوثي لن تكترث لمحادثات السلام القادمة التي ستجري في السويد مطلع الشهر القادم، مستشهدا بجولات المشاورات السابقة والعديدة التي استضافتها دولتي الكويت وسويسرا.

وقال:«جماعة الحوثي ترى أن ثورة سبتمبر جردت المنتسبين لها من حقهم في حكم اليمن، فهي ترى

أنهم»سادة«وماسواهم»عبيد" لايجوز لهم المشاركة في حكم اليمن!.

واضاف:" هذه العقيدة تلقفها النظام الإيراني, ً والذي جاهر بدعم هذه الجماعة تنفيذا لمشروعه الهادف إلى

زعزعة استقرار دول المنطقة، وعليه فإن مشاركة جماعة الحوثي – إن حدثت- في مشاورات السلام القادمة، فلن

تهدف إلا إلى ذر الرماذ في العيون، وكسب الوقت كي تقوم ميليشياتها في إعادة تموضعها على الأرض، بعد

أن منيت بالهزائم المتتالية في جميع الجبهات.