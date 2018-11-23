صحيفة: العلاقات الإماراتية السعودية علامة فارقة في العلاقة بين الجيران والأشقاء

قالت صحيفة الخليج ان اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة فاتحة الجولة الخارجية، التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد في المملكة العربية السعودية، إلى عدد من دول العالم، لم تكن مصادفة؛ إذ إنها تأتي تأكيداً للمكانة، التي تحظى بها الإمارات لدى قادة المملكة؛ فالعلاقة المتميزة والاستثنائية، التي تجمع البلدين؛ تعكس متانة أخوة تضرب جذورها في عمق التاريخ، إلا أنها تكتسب اليوم بعداً آخر إضافياً؛ يتمثل في رسم معالم المستقبل.

واعتبرت الصحيفة الصادرة اليوم الجمعة - تابعها "الخليج 365" - ان الزيارة المهمة والاستثنائية، التي قام بها الأمير محمد بن سلمان إلى الدولة، ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ تشكل نقطة محورية في الدور، الذي يقوم بها البلدان في إعادة صياغة مستقبل المنطقة، على أسس الاستقرار، وإنقاذها من خطر المخططات، التي تستهدف شعوبها، والتي بات الجميع يستشعرها؛ عبر التحالفات المشبوهة، التي تهدف إلى إدخالها دوامة العنف والفوضى؛ باستخدام الجماعات الإرهابية؛ مثل: «الإخوان» و«داعش» و«القاعدة».

واضافت " وجاء تعبير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عن سعادة الإمارات، المرحب بزيارة الأمير محمد بن سلمان؛ تأكيداً للعلاقة، التي تجمعهما؛ واعتزازاً بالعلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين، التي قال: «تنتظرها آفاق واسعة من التعاون والشراكة الوثيقة والمثمرة»، مؤكداً أن الإمارات ستبقى على الدوام وطناً محباً، وسنداً وعوناً لأشقائها في المملكة العربية السعودية مشيرة الى ان الاستقبال الكبير، الذي حظي به الأمير محمد بن سلمان جسد حقيقة المشاعر، التي يكنها أبناء الإمارات لأشقائهم في المملكة؛ إذ إنه لا يحلّ ضيفاً ولا زائراً؛ بل إنه من أهل الدار، وأثبت البلدان أنهما قلبان يخفقان في جسد واحد، ومعاً سيبقيان..

ومعاً سيواجهان تحديات المستقبل".

وخلصت الى انه ولسنوات طويلة بقيت العلاقات الإماراتية السعودية علامة فارقة في العلاقة بين الجيران والأشقاء، ومثالاً في وحدة الموقف والمصير، وقد اختبرت هذه العلاقة في محطات كثيرة؛ كان البلدان يخرجان منها بشكل أقوى، وبعزيمة لا تلين، وجاءت زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الدولة؛ لتعمد هذه العلاقات مصيراً في الحاضر والمستقبل، خاصة وأنها تعد ركناً أساسياً من أركان الأمن الجماعي في مجلس التعاون لدول الخليج والأمن القومي العربي معاً.