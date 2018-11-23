- 1/2
- 2/2
اكتشف علماء الآثار في كرملين مدينة "زارايسك" الواقعة في مقاطعة موسكو على جمجمة ماموث بداخلها كنز، في طبقة أثرية عمرها لا يقل عن 20 ألف سنة.
وعثر علماء الآثار خلال عمليات الحفر بالقرب من ثلاثة أبراج للكرملين على آثار مساكن للإنسان القديم، مع عظام وجمجمة تعود لماموث، وبداخلها كنز من الحلي، وأدوات عمل، وفقا لموقع "روسيا اليوم".
وقال علماء الآثار إن العثور على مساكن الإنسان القديم أمر صعب، وكانوا قد عثروا على مثل هذه المساكن عام 2005، وفي عام 2016 عثر عليها في مدينة زارايسك. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press
أما الآن فقد عثر علماء الآثار على عظام ضخمة للماموث، وأسنانه، وأنيابه وفكيه، وهي بحالة جيدة.
فيما قال سيرجي ليفا، رئيس بعثة معهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية، "لقد عثرنا على موقد مملوء بعظام الحيوانات، وآثار الفحم، وصبغ أحمر اللون، في منطقة الحفريات حيث عاش الناس القدماء".
شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف كنز داخل جمجمة "ماموث" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .