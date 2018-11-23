اكتشاف كنز داخل جمجمة "ماموث"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press العظام التي عثر عليها في زارايسك

اكتشف علماء الآثار في كرملين مدينة "زارايسك" الواقعة في مقاطعة موسكو على جمجمة ماموث بداخلها كنز، في طبقة أثرية عمرها لا يقل عن 20 ألف سنة.

وعثر علماء الآثار خلال عمليات الحفر بالقرب من ثلاثة أبراج للكرملين على آثار مساكن للإنسان القديم، مع عظام وجمجمة تعود لماموث، وبداخلها كنز من الحلي، وأدوات عمل، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وقال علماء الآثار إن العثور على مساكن الإنسان القديم أمر صعب، وكانوا قد عثروا على مثل هذه المساكن عام 2005، وفي عام 2016 عثر عليها في مدينة زارايسك. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أما الآن فقد عثر علماء الآثار على عظام ضخمة للماموث، وأسنانه، وأنيابه وفكيه، وهي بحالة جيدة.

فيما قال سيرجي ليفا، رئيس بعثة معهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية، "لقد عثرنا على موقد مملوء بعظام الحيوانات، وآثار الفحم، وصبغ أحمر اللون، في منطقة الحفريات حيث عاش الناس القدماء".