شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة مكثفة لحزب مستقبل وطن بفعاليات خدمية متنوعة بالقاهرة والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الفاعليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، أمس الخميس، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وجشع بعض التجار من خلال حملة "إحنا معاك"، التى أعلن عنها الحزب خلال الأسابيع الماضية.

وجاءت فعاليات حزب مستقبل وطن، فى العديد من محافظات الجمهورية، أبرزها القاهرة، والجيزة، والقليوبية، الإسماعيلية، البحيرة، بنى سويف، الفيوم، الوادى الجديد، والمنيا، وذلك فى إطار تقديم خدمات مجتمعية، والاحتفال بالمناسبات الدينية والاجتماعية.

ففى محافظة القاهرة، نظم الحزب احتفالية بمناسبة افتتاح مقر لأمانة الحزب بمنطقة التجمع الخامس حضره حوالى 100 شخص أبرزهم المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والنائب أشرف رشاد، رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولى أمين عام الحزب، والنائب محمد ماهر أمين الحزب بالقاهرة، وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الحزب.

كما نظم الحزب احتفالية بمسرح مدرسة شبرا بمناسبة أعياد الطفولة بمشاركة عدد من أولياء الأمور تم خلالها توزيع جوائز على الطلبة المتفوقين، كما تم توزيع 100 حقيبة مدرسية على التلاميذ بمدرسة ثمرة التوفيق الإبتدائية بمنطقة الازبكية.

ونظم الحزب فى محافظة الجيزة، احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف بنادى المعلمين بشارع البحر الأعظم تم خلالها تكريم حفظة القرآن الكريم.

أما فى محافظة القليوبية، نظم الحزب حملة للتبرع بالدم بمدينة قها.

وأقام الحزب فى محافظة البحيرة، منافذ متحركة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بمركزى "ايتاى البارود- كوم حمادة".

كما نظم الحزب فى محافظة الإسماعيلية، قافلة طبية بالوحدة الصحية بقرية أبو عاشور بمركز التل الكبير تم خلالها توفير الكشف الطبى وتوزيع العلاج بالمجان على الأهالى.

ونظم الحزب فى محافظة الفيوم، قافلة طبية بقرية قصر رشوان دائرة مركز طامية تم خلالها توقيع الكشف الطبى وتوزيع العلاج بالمجان على الأهالى.

وأقام الحزب فى محافظة بنى سويف، منفذا متحركا لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بقرية كوم أبو خلاد مركز ناصر، كما أقام فى محافظة المنيا منفذا متحركا لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة بنى مزار.

وفى محافظة الوادى الجديد، نظم الحزب قافلة طبية تضم كافة التخصصات لتوقيع الكشف الطبى وتوزيع العلاج بالمجان على الأهالى بمقر نقابة المعلمين بمركز الداخلة.

ويعتزم حزب مستقبل وطن صباح اليوم الجمعة، تنظيم ندوة حول الصحة الإنجابية بدار مناسبات بقرية الأربعين مركز باريس فى محافظة الوادى الجديد.