المرور تحذر قائدى السيارات توخى الحذر أثناء القيادة تحت الأمطار

اليوم السابع - كتب عامر مصطفى

ناشدت اﻹدارة العامة للمرور قائدى السيارات الحذر أثناء القيادة تحت الأمطار ، لمنع وقوع الحوادث المرورية التى تؤدى ﻻنقلاب السيارات، مع عدم التحكم فى عجلة القيادة على الطرق.

وشهدت محافظة القاهرة قبل قليل، هطول الأمطار بغزارة، مع انخفاض ملحوظ للرؤية الأفقية، حيث ناشدت إدارة المرور المسافرين وقائدى المركبات المختلفة توخى الحذر أثناء القيادة

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