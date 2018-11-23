جنبلاط: يا ترى هل سنعرف ما هو سر توقيف كارلوس غصن؟

اشار رئيس حزب ​التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان ​اليابان​ امبراطورية الشمس الطالعة، يا ترى هل سنعرف ما هو سر توقيف ​كارلوس غصن​، هل يمكن انه اساء التصرف في المداخيل كما ورد في الرواية الرسمية، وهل ستخرج الحقيقة خارج الهرم، مهما قيل كان فرعونا كبيرا على طريقته خرج من لبنان.

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