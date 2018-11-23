النشرة: اعادة فتح الطريق كليا عند مستديرة الزهراني امام السيارات

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان فرق الصيانة التابعة لوزارة اﻻشغال العامة والنقل وباشراف مباشر من رئيس مصلحة اﻻشغال في ​الجنوب​ المهندس علي حب الله وبالتعاون مع اتحاد بلديات ساحل ​الزهراني​ ومتطوعي الدفاع المدني اللبناني واصلت عملها ﻻزالة وشفط كميات مياه اﻻمطار التي تجمعت عند مستديرة الزهراني جراء الامطار الغزيرة مساء امس وتسببت بسيول جارفة وتجمع كميات كبيرة من المياه واﻻتربة تحت ​جسر الزهراني​، مما اعاق حركة السير باتجاه ​النبطية​ والتي نجحت ورش الصيانة بعد ساعات من العمل المتواصل باعادة فتح الطريق كليا وبشكل طبيعي امام السيارات .

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