جيشا كوريا الشمالية والجنوبية يعيدان ترسيم الحدود العسكرية بين البلدين

أعاد جيشا ​كوريا الشمالية​ و​كوريا الجنوبية​ ترسيم الحدود العسكرية داخل المنطقة المجردة من ​السلاح​ التي تفصل بين الكوريتين.

وكانت الكوريتان اتفقتا على إنشاء أول طريق يربط بينهما منذ 14 عامًا يمتد لمسافة 3 كيلومترات عبر خط الحدود العسكري الفاصل بينهما بالمنطقة منزوعة السلاح، بهدف تدعيم مشروع مشترك للتنقيب عن رفات قتلى الحرب الكورية بإحدى مواقع الحرب الشهيرة هناك.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه سيتم إنشاء الطريق شمال شرق العاصمة الكورية الجنوبية سيول -وهو الطريق الذي حددته الكوريتان لتنفيذ مشروعهما المشترك، للبحث عن رفات قتلى الحرب الكورية في الفترة من شهري نيسان أبريل وحتى تشرين الأول من العام القادم.