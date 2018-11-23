أيمن الصفدي يشدد على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي حتمية التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة البلاد ويقبله السوريون ويعيد لسورية أمنها واستقرارها.
ولفت الصفدي خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة لمنتدى الحوار المتوسطي، إلى أن حل الأزمة السورية يعيد لسوريا دورها الهام والضروري لاستقرار المنطقة الذي هو ركن من أركان منظومة العمل العربي المشترك.
وفي الشأن الفلسطيني، قال: "إن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يتأتى من خلال حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يشكل أساس التوتر في المنطقة".
وشدد الصفدي على أن إنهاء الصراع يتحقق على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
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