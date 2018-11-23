أيمن الصفدي يشدد على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية

أكد وزير الخارجية الأردني ​أيمن الصفدي​ حتمية التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة البلاد ويقبله السوريون ويعيد لسورية أمنها واستقرارها.

ولفت الصفدي خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة لمنتدى الحوار المتوسطي، إلى أن حل ​الأزمة السورية​ يعيد لسوريا دورها الهام والضروري لاستقرار المنطقة الذي هو ركن من أركان منظومة العمل العربي المشترك.

وفي الشأن الفلسطيني، قال: "إن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة ​الشرق الأوسط​ يتأتى من خلال حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يشكل أساس التوتر في المنطقة".

وشدد الصفدي على أن إنهاء الصراع يتحقق على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام ​الدولة الفلسطينية​ على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها ​القدس الشرقية​.