صحيفة "آي": السعوديون سيخرجون من أزمة مقتل خاشقجي لكن ذلك لن يتم من دون ثمن

رأت صحيفة "آي" البريطانية الصادرة عن دار "الإندبندنت"، في مقال للكاتب روبرت فيسك يحلّل خلال أسباب ما يسمّيه "تجنب الغرب دائما معاقبة السعودية"، إلى أنّ "السعوديين سيخرجون من أزمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وكذلك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لكنّ ذلك لن يتمّ من دون ثمن"، منوّهةً إلى أنّ "هذا المخرج قد يكون بالعودة إلى التركيز على قضية الصراع الطائفي في الشرق الأوسط ورؤية وزير الخارجية السعودية عادل الجبير عن الصدام بين "رؤية النور" مع "رؤية الظلام" الّتي تمثّلها إيران".
ولفتت إلى "موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودفاعه عن العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأميركية والسعودية، وتبنّيه وجهة نظر المسؤولين السعوديين في وصف خاشقجي "بعدو الشعب" وعضو جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من أنّ مقتله كان "جريمة بشعة" وإشارته المائعة إلى أنّ ولي العهد السعودي "ربما كان وربما لم يكن" على معرفة بعملية القتل".
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