صحيفة "آي": السعوديون سيخرجون من أزمة مقتل خاشقجي لكن ذلك لن يتم من دون ثمن

رأت صحيفة "آي" البريطانية الصادرة عن دار "الإندبندنت"، في مقال للكاتب ​روبرت فيسك​ يحلّل خلال أسباب ما يسمّيه "تجنب الغرب دائما معاقبة ​السعودية​"، إلى أنّ "السعوديين سيخرجون من أزمة مقتل الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​، وكذلك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لكنّ ذلك لن يتمّ من دون ثمن"، منوّهةً إلى أنّ "هذا المخرج قد يكون بالعودة إلى التركيز على قضية الصراع الطائفي في ​الشرق الأوسط​ ورؤية وزير الخارجية السعودية ​عادل الجبير​ عن الصدام بين "رؤية النور" مع "رؤية الظلام" الّتي تمثّلها ​إيران​".

ولفتت إلى "موقف الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ودفاعه عن العلاقات الاستراتيجية بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ والسعودية، وتبنّيه وجهة نظر المسؤولين السعوديين في وصف خاشقجي "بعدو الشعب" وعضو ​جماعة الإخوان المسلمين​، على الرغم من أنّ مقتله كان "جريمة بشعة" وإشارته المائعة إلى أنّ ولي العهد السعودي "ربما كان وربما لم يكن" على معرفة بعملية القتل".