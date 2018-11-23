بلدية شبعا أقامت احتفالا رمزيا في سطوح العين بمناسبة عيد الاستقلال

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أقامت بلدية شبعا، بمناسبة عيد الاستقلال، احتفالًا رمزيًّا في منطقة سطوح العين، تمّ خلاله رفع العلم اللبناني على سارية قد تكون الأكثر ارتفاعًا في منطقة الجنوب، بحضور ممثّل قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون وحشد من أبناء وفاعليات شبعا والمنطقة.
في هذا الإطار، ركّز رئيس البلدية رئيس اتحاد بلديات العرقوب محمد صعب على "معاني الاستقلال"، مشدّدًا على "ضرورة الإلتفاف حول مؤسسات الدولة وبخاصّة مؤسسة الجيش اللبناني، باعتباره حامي الاستقلال".
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