بلدية شبعا أقامت احتفالا رمزيا في سطوح العين بمناسبة عيد الاستقلال

أقامت ​بلدية شبعا​، بمناسبة ​عيد الاستقلال​، احتفالًا رمزيًّا في منطقة سطوح العين، تمّ خلاله رفع ​العلم اللبناني​ على سارية قد تكون الأكثر ارتفاعًا في منطقة ​الجنوب​، بحضور ممثّل قائد ​الجيش اللبناني​ العماد ​جوزيف عون​ وحشد من أبناء وفاعليات شبعا والمنطقة.

في هذا الإطار، ركّز رئيس البلدية رئيس اتحاد بلديات العرقوب ​محمد صعب​ على "معاني الاستقلال"، مشدّدًا على "ضرورة الإلتفاف حول مؤسسات الدولة وبخاصّة مؤسسة الجيش اللبناني، باعتباره حامي الاستقلال".