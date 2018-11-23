تقسيط أونلاين وتخفيضات تصل لـ 80%.. عروض مغرية في "بلاك فرايدي" إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوي - (خاص):

قبل أربع سنوات، عرفت مصر عروض تخفيضات "البلاك فرايداي" بدأها على منصات البيع "أونلاين" موقع جوميا للتجارة الإلكترونية، إلى أن أصبحت موسمًا سنويا تقدمه أغلب المنصات المتخصصة في البيع أونلاين ويعتبرونها تقليد سنوي.

ومع تنامي حجم التجارة الإلكترونية وزيادة نفاذ المصريين على الإنترنت وتطور ثقافتهم في الاستخدام، أنشأت العديد من محلات البيع أوف لاين منصات إلكترونية للبيع من خلالها، تساهم أيضًا تلك المنصات في تقديم عروض وتخفيضات "البلاك فرايداي".

ويعرض "مصراوي" في هذا التقرير، أبرز المنصات الإلكترونية التي تشارك في عروض "بلاك فرايدي" وتتيح تنوعًا في المنتجات لخدمة العملاء.

1 - راية :

راية واحدة من الشركات المتخصصة في بيع التجزئة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، تقدم تخفيضات في عروض "البلاك فرايداي" تتراوح بين 7 إلى 70 % على عمليات الشراء أونلاين.

وتشمل التخفيضات عدد من الأجهزة المنزلية مثل المكانس والدفايات والخلاطات وشاشات التلفزيون والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

كذلك تتيح الشركة إمكانية تقديم طلب للتقسيط أونلاين وطريقة حساب القسط الشهري.

2 - بي تك :

تعطي بي تك لعملية البيع أونلاين أولوية كبيرة في خططها، وخلال تخفيضات البلاك فرايداي طرح موقع الشركة على الإنترنت تخفيضات تصل إلى 70 %.

كذلك أتاحت الشركة بمناسبة البلاك فرايداي عرضًا للتقسيط أونلاين بدون فوائد على 6 اشهر أو التقسيط بدون مقدم، لتشجيع العملاء على الشراء أونلاين.

وشملت عروض بي تك منتجات العديد من العلامات التجارية البارزة في سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية مثل "سامسونج - LG- كريازي - فريش - زانوسي - يونيفرسال - باناسونيك - كينوود - أوبو هواوي - أيفون ".

وقسّمت بي تك عروضها لعدة قطاعات " أجهزة منزلية صغيرة - عروض موبايلات - عروض الشاشات - عروض غسالات - عروض ثلاجات"

3 - جوميا :

كان لها السبق في البدء بطرح موسم تخفيضات البلاك فرايداي في مصر منذ عدة سنوات، وخلال هذا العام طرحت الشركة نحو 200 ألف عرض بتخفيضات تصل إلى 80 %، فضلا عن عروض أخرى خاصة لمستخدمي تطبيق جوميا عبر الهاتف المحمول.

وتتسع قائمة المنتجات المشاركة في تخفيضات البلاك فرايدي لدى جوميا لتشمل منتجات البقالة ومستلزمات السيارة والملابس ومنتجات التجميل فضلا عن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، فضلا عن تقديمها خدمات الشحن مجانا خلال فترة التخفيضات.

4 - سوق دوت كوم :

تحرصسوق دوت كوم، على المشاركة بتخفيضات البلاك فرايداي ولكن تحت مسمى "الجمعة البيضاء" ليكون المصطلح مناسب أكثر للشعوب العربية والمصريين.

وخلال تخفيضات "الجمعة البيضاء" منحت سوق عرضًا إضافيًا بالشراكة مع بنك CIB لحاملي بطاقات البنك تسمح لهم بالتقسيط أونلاين على 6 أشهر بدون فوائد فضلا عن خصم إضافي بقيمة 15 %.

وشملت قائمة المنتجات التي شاركت في تخفيضات الجمعة البيضاء من سوق الأجهزة المنزلية والإلكترونية والأزياء ومنتجات السوبر ماركت ومنتجات العناية و التجميل.