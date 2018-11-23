بالصور.. وزيرة البيئة تقود مسيرة بالدراجات على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:
قادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الجمعة، مسيرة بالدرجات بمدينة شرم الشيخ، ضمت عشرات من المشاركين في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة.
وتستمر فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي حتى 29 من نوفمبر الجاري بحضور 169 دولة من مختلف دول العالم.
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